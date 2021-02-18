Borsada en çok değer kaybeden hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vakıflar Bankası 4,37 4,53 -3,53
İş Bankası (C) 6,04 6,25 -3,36
Bursa Çimento 4,52 4,67 -3,21
Karsan Otomotiv 5,11 5,27 -3,04
Aksa 16,07 16,55 -2,90
Halk GMYO 3,59 3,69 -2,71
Verusa Holding 69,10 71,00 -2,68
İş Finansal Kiralama 3,90 4,00 -2,50
Net Holding 4,44 4,55 -2,42
Garanti Bankası 9,33 9,55 -2,30
Türkiye Sigorta 7,33 7,50 -2,27
Halkbank 5,64 5,77 -2,25
MLP Sağlık 23,72 24,24 -2,15
Coca Cola İçecek 77,20 78,87 -2,12
TAV Havalimanları 22,94 23,36 -1,80
Konya Çimento 1.426,00 1.452,00 -1,79
Akiş GMYO 3,48 3,54 -1,69
Migros Ticaret 43,72 44,46 -1,66
Good-Year 9,17 9,32 -1,61
Yapı ve Kredi Bankası 2,75 2,79 -1,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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