Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vakıflar Bankası
|4,37
|4,53
|-3,53
|İş Bankası (C)
|6,04
|6,25
|-3,36
|Bursa Çimento
|4,52
|4,67
|-3,21
|Karsan Otomotiv
|5,11
|5,27
|-3,04
|Aksa
|16,07
|16,55
|-2,90
|Halk GMYO
|3,59
|3,69
|-2,71
|Verusa Holding
|69,10
|71,00
|-2,68
|İş Finansal Kiralama
|3,90
|4,00
|-2,50
|Net Holding
|4,44
|4,55
|-2,42
|Garanti Bankası
|9,33
|9,55
|-2,30
|Türkiye Sigorta
|7,33
|7,50
|-2,27
|Halkbank
|5,64
|5,77
|-2,25
|MLP Sağlık
|23,72
|24,24
|-2,15
|Coca Cola İçecek
|77,20
|78,87
|-2,12
|TAV Havalimanları
|22,94
|23,36
|-1,80
|Konya Çimento
|1.426,00
|1.452,00
|-1,79
|Akiş GMYO
|3,48
|3,54
|-1,69
|Migros Ticaret
|43,72
|44,46
|-1,66
|Good-Year
|9,17
|9,32
|-1,61
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,75
|2,79
|-1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)