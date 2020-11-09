Borsada en çok değer kazanan hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
DO-CO 337,70 307,00 10,00
TAV Havalimanları 15,95 14,50 10,00
Ege Endüstri 1.342,40 1.220,40 10,00
Türk Hava Yolları 10,68 9,71 9,99
Good-Year 7,49 6,81 9,99
Çelebi 82,70 75,20 9,97
Brisa 18,31 16,65 9,97
Pegasus 48,58 44,18 9,96
İş Bankası (C) 5,87 5,44 7,90
Mavi Giyim 41,80 38,76 7,84
Akbank 5,38 5,02 7,17
Garanti Bankası 7,48 6,98 7,16
Oyak Çimento 8,19 7,65 7,06
Ereğli Demir Çelik 11,32 10,59 6,89
Tüpraş 82,30 77,35 6,40
Sabancı Holding 9,49 8,93 6,27
Yapı ve Kredi Bankası 2,47 2,33 6,01
GSD Holding 2,33 2,21 5,43
Alarko Holding 6,56 6,23 5,30
Koç Holding 16,32 15,52 5,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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