Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|7,21
|6,56
|9,91
|Türk Hava Yolları
|14,81
|13,80
|7,32
|Karsan Otomotiv
|4,70
|4,44
|5,86
|Alcatel Lucent Teletaş
|37,32
|35,32
|5,66
|Tofaş Oto Fabrikası
|38,38
|36,80
|4,29
|Pegasus
|92,10
|88,50
|4,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,22
|25,26
|3,80
|Tekfen Holding
|17,01
|16,40
|3,72
|Vestel
|28,42
|27,54
|3,20
|Emlak Konut GMYO
|2,42
|2,35
|2,98
|Petkim
|5,54
|5,38
|2,97
|Anadolu Efes
|24,68
|24,02
|2,75
|Tat Gıda
|10,87
|10,60
|2,55
|Yataş
|16,83
|16,43
|2,43
|İndeks Bilgisayar
|25,20
|24,66
|2,19
|Bim Mağazalar
|68,10
|66,75
|2,02
|Şişe Cam
|7,73
|7,59
|1,84
|Kerevitaş Gıda
|5,75
|5,65
|1,77
|Tüpraş
|107,60
|105,80
|1,70
|Aygaz
|16,16
|15,92
|1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)