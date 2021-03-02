Borsada en çok değer kazanan hisseler

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 7,21 6,56 9,91
Türk Hava Yolları 14,81 13,80 7,32
Karsan Otomotiv 4,70 4,44 5,86
Alcatel Lucent Teletaş 37,32 35,32 5,66
Tofaş Oto Fabrikası 38,38 36,80 4,29
Pegasus 92,10 88,50 4,07
Kordsa Teknik Tekstil 26,22 25,26 3,80
Tekfen Holding 17,01 16,40 3,72
Vestel 28,42 27,54 3,20
Emlak Konut GMYO 2,42 2,35 2,98
Petkim 5,54 5,38 2,97
Anadolu Efes 24,68 24,02 2,75
Tat Gıda 10,87 10,60 2,55
Yataş 16,83 16,43 2,43
İndeks Bilgisayar 25,20 24,66 2,19
Bim Mağazalar 68,10 66,75 2,02
Şişe Cam 7,73 7,59 1,84
Kerevitaş Gıda 5,75 5,65 1,77
Tüpraş 107,60 105,80 1,70
Aygaz 16,16 15,92 1,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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