Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|8,29
|9,95
|345,70
|Acıpayam Selüloz
|18,41
|-3,61
|191,54
|Adel Kalemcilik
|22,22
|-3,48
|41,53
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,18
|0,00
|52,63
|Afyon Çimento
|4,49
|5,40
|97,08
|Ak Enerji
|2,20
|-1,79
|101,83
|Akbank
|5,07
|0,00
|-37,48
|Akçansa
|14,13
|1,95
|45,75
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,99
|3,63
|183,89
|Akfen GMYO
|4,07
|-1,69
|0,49
|Akın Tekstil
|22,20
|-2,55
|60,99
|Akiş GMYO
|3,42
|0,59
|9,18
|Akmerkez GMYO
|69,95
|-0,07
|212,21
|Aksa
|8,20
|-0,97
|17,09
|Aksa Enerji
|6,50
|-2,40
|71,05
|Aksigorta
|7,76
|0,78
|43,23
|Aksu Enerji
|11,76
|-3,53
|-20,91
|Alarko Carrıer
|143,50
|0,28
|140,27
|Alarko GMYO
|17,35
|-1,53
|18,04
|Alarko Holding
|5,85
|-2,17
|-1,68
|Albaraka Türk
|1,53
|0,66
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,52
|0,53
|153,49
|Alkim Kağıt
|13,56
|-2,93
|150,20
|Alkim Kimya
|13,87
|-4,34
|123,64
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,43
|-5,45
|492,68
|Altınyunus Çeşme
|59,30
|-2,95
|493,59
|Anadolu Efes
|22,04
|-0,36
|3,58
|Anadolu Grubu Holding
|19,27
|-2,13
|9,55
|Anadolu Hayat Emek.
|7,86
|-0,13
|29,17
|Anadolu Isuzu
|15,70
|-3,50
|29,01
|Anadolu Sigorta
|6,96
|0,00
|67,57
|Anel Elektrik
|6,45
|7,68
|101,23
|Arçelik
|24,26
|-0,25
|16,41
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,32
|8,42
|Arena Bilgisayar
|38,32
|2,19
|426,01
|Armada Bilgisayar
|60,20
|-1,23
|267,30
|Arsan Tekstil
|6,31
|2,60
|76,26
|Artı Yatırım Holding
|19,76
|9,96
|2339,51
|Aselsan
|18,10
|-2,48
|73,39
|Ata GMYO
|3,74
|-1,32
|-17,44
|Atakule GMYO
|2,49
|-0,80
|29,69
|Atlantis Yatırım Holding
|4,00
|9,89
|300,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,67
|9,87
|72,77
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,11
|-0,77
|5,26
|Avrasya GMYO
|2,72
|9,68
|80,13
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,08
|10,00
|69,23
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.447,80
|-0,02
|12,59
|Avrupa Yatırım Holding
|3,86
|2,93
|150,65
|Ayen Enerji
|6,60
|5,10
|90,20
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|7,73
|0,00
|252,97
|Aygaz
|11,75
|3,34
|-3,26
|Bagfaş
|18,05
|-2,33
|7,31
|Bak Ambalaj
|17,95
|2,87
|146,41
|Balatacılar Balatacılık
|16,33
|9,97
|1216,94
|Bantaş Ambalaj
|4,28
|1,42
|69,84
|Banvit
|25,58
|0,00
|37,75
|Baştaş Başkent Çimento
|9,68
|10,00
|273,75
|Batı Çimento
|4,17
|0,97
|25,98
|Batısöke Çimento
|2,17
|6,37
|65,65
|Bayrak Taban Sanayi
|7,99
|-2,08
|Bera Holding
|10,06
|-1,57
|161,30
|Berkosan Yalıtım
|5,65
|0,00
|106,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,36
|-0,30
|37,14
|Beyaz Filo
|11,30
|9,92
|261,04
|Bilici Yatırım
|5,70
|1,42
|98,85
|Bim Mağazalar
|69,25
|0,51
|49,86
|Birko Mensucat
|1,16
|9,43
|274,19
|Birlik Mensucat
|2,47
|-0,80
|116,67
|Bizim Mağazaları
|15,91
|-0,56
|43,68
|Bomonti Elektrik
|13,33
|9,98
|941,41
|Borusan Mannesmann
|15,76
|0,19
|37,64
|Borusan Yat. Paz.
|170,90
|-0,06
|185,24
|Bosch Fren Sistemleri
|830,00
|-1,30
|188,42
|Bossa
|12,75
|-0,47
|58,19
|Brisa
|12,77
|-0,93
|36,16
|Burçelik
|20,70
|-2,36
|256,28
|Burçelik Vana
|53,50
|-0,93
|450,98
|Bursa Çimento
|6,74
|0,75
|68,36
|Carrefoursa
|23,86
|-9,96
|406,58
|Casa Emtia Petrol
|28,02
|-3,38
|198,40
|Ceo Event Medya
|5,07
|9,98
|38,44
|Coca Cola İçecek
|47,70
|2,98
|25,99
|Cosmos Yat. Holding
|13,60
|9,94
|566,67
|Credıtwest Faktorıng
|5,29
|5,17
|83,68
|Çelebi
|80,00
|1,39
|-19,48
|Çelik Halat
|12,17
|0,33
|87,23
|Çemaş Döküm
|1,85
|-3,14
|47,59
|Çemtaş
|14,35
|0,35
|76,53
|Çimbeton
|132,00
|-0,75
|219,92
|Çimentaş
|31,80
|-2,03
|112,00
|Çimsa
|13,43
|0,37
|47,91
|Çuhadaroğlu Metal
|5,80
|-0,17
|81,82
|Dagi Giyim
|11,60
|5,94
|364,00
|Dagi Yatırım Holding
|10,16
|9,96
|349,56
|Dardanel
|25,00
|-5,66
|559,63
|Datagate Bilgisayar
|14,65
|-6,93
|87,58
|Demısaş Döküm
|6,26
|0,16
|79,89
|Denge Holding
|5,61
|10,00
|309,49
|Deniz GMYO
|3,37
|1,51
|60,16
|Derimod
|10,33
|-1,99
|44,68
|Derlüks Deri
|8,07
|-0,98
|99,47
|Desa Deri
|6,77
|-1,46
|49,12
|Despec Bilgisayar
|11,46
|-3,62
|170,28
|Deva Holding
|19,56
|1,93
|119,09
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,76
|10,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,52
|-10,00
|223,08
|Ditaş Doğan
|32,12
|-1,17
|237,57
|DO-CO
|331,90
|3,23
|-41,15
|Doğan Burda
|24,24
|9,98
|299,34
|Doğan Holding
|2,48
|2,06
|38,12
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,59
|1,17
|56,97
|Doğusan
|3,81
|0,79
|83,17
|Doğuş GMYO
|10,01
|-2,34
|120,97
|Doğuş Otomotiv
|15,50
|-1,34
|62,82
|Döktaş Dökümcülük
|31,68
|-1,55
|0,11
|Duran Doğan Basım
|22,90
|-4,18
|63,11
|Dyo Boya
|13,20
|10,00
|169,39
|Eczacıbaşı İlaç
|6,75
|0,00
|84,90
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,48
|-0,39
|112,62
|Edip Gayrimenkul
|3,29
|4,11
|136,69
|Ege Endüstri
|745,50
|-1,55
|32,52
|Ege Gübre
|120,00
|-2,83
|143,43
|Ege Profil
|25,76
|8,69
|115,20
|Ege Seramik
|7,04
|2,92
|91,38
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,55
|-9,88
|384,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,49
|-9,70
|282,05
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,95
|-8,65
|375,00
|Egeplast
|19,75
|3,19
|58,00
|Ekiz Kimya
|9,46
|-0,53
|1450,82
|Emek Elektrik
|3,61
|0,28
|127,04
|Eminiş Ambalaj
|70,60
|9,97
|4544,74
|Emlak Konut GMYO
|1,75
|-1,13
|20,88
|Enerjisa Enerji
|9,28
|-0,32
|37,77
|Enka İnşaat
|7,25
|-0,55
|29,88
|Erbosan
|27,38
|1,03
|9,61
|Ereğli Demir Çelik
|9,56
|-0,31
|8,53
|Ersu Gıda
|5,19
|-0,19
|150,72
|Escort Teknoloji
|6,38
|4,93
|358,99
|Etiler Gıda
|3,66
|9,91
|213,46
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,40
|-0,83
|49,65
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,16
|9,72
|164,70
|Euro Yat. Ort.
|2,13
|0,00
|89,21
|Euro Yatırım Holding
|2,79
|2,57
|86,00
|Fade Gıda
|6,30
|-2,02
|Fenerbahçe Futbol
|34,72
|-9,21
|139,94
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,00
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,75
|3,60
|25,82
|F-M İzmit Piston
|123,90
|2,40
|161,60
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,48
|-0,95
|62,29
|Ford Otosan
|82,90
|-1,31
|25,39
|Formet Çelik Kapı
|5,85
|9,96
|95,00
|Frigo Pak Gıda
|21,50
|0,94
|206,91
|Galatasaray Sportif
|4,01
|-1,47
|97,54
|Garanti Bankası
|6,97
|-0,57
|-37,43
|Garanti Faktoring
|10,88
|0,18
|181,14
|Garanti Yat. Ort.
|2,38
|0,00
|138,76
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,15
|-1,08
|190,94
|Gediz Ambalaj
|17,64
|1,15
|160,95
|Gentaş
|3,25
|0,93
|57,61
|Gersan Elektrik
|6,91
|-0,58
|116,61
|Global Men. Değ.
|4,67
|0,43
|148,40
|Global Yat. Holding
|5,33
|-0,56
|9,45
|Good-Year
|5,64
|1,62
|39,26
|Göltaş Çimento
|25,72
|1,34
|44,58
|Gözde Girişim
|5,85
|1,56
|13,81
|GSD Denizcilik
|4,94
|2,07
|92,97
|GSD Holding
|2,29
|0,88
|53,69
|Gübre Fabrik.
|34,80
|-5,02
|284,96
|Güler Yat. Holding
|13,44
|-5,22
|562,07
|Halk GMYO
|2,38
|1,28
|104,36
|Hatay Tekstil
|13,61
|-2,79
|102,11
|Hedef Girişim
|5,27
|-1,50
|120,85
|Hektaş
|13,27
|-2,21
|65,46
|HUB Girişim
|17,84
|-1,22
|90,02
|Hürriyet Gzt.
|2,19
|2,82
|92,11
|ICBC Turkey Bank
|6,72
|0,00
|27,51
|İdealist Danışmanlık
|10,60
|9,84
|219,28
|İdealist GMYO
|8,03
|10,00
|162,42
|İhlas Ev Aletleri
|2,19
|1,86
|-30,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,57
|4,67
|30,83
|İhlas Gazetecilik
|6,87
|-1,86
|51,32
|İhlas Holding
|1,14
|5,56
|25,27
|İhlas Yayın Holding
|1,30
|2,36
|55,94
|İndeks Bilgisayar
|16,98
|-1,28
|81,03
|Info Yatırım
|11,25
|1,17
|131,35
|İntema
|19,69
|-3,00
|112,63
|Inveo Yatırım Holding
|31,66
|-9,75
|311,70
|İpek Doğal Enerji
|12,10
|-0,08
|56,74
|İskenderun Demir Çelik
|7,45
|-0,53
|-4,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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