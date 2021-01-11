Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|7,60
|-0,78
|-1,81
|Acıpayam Selüloz
|18,25
|6,04
|6,60
|Adel Kalemcilik
|27,14
|-3,42
|-20,72
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,79
|-2,11
|-0,36
|Afyon Çimento
|5,39
|-1,28
|5,48
|Ak Enerji
|2,43
|3,40
|9,95
|Akbank
|7,34
|-2,26
|5,92
|Akçansa
|18,55
|-1,54
|12,15
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,19
|-1,70
|0,39
|Akfen GMYO
|4,95
|0,81
|1,85
|Akın Tekstil
|32,78
|-0,24
|3,21
|Akiş GMYO
|3,57
|-1,38
|1,13
|Akmerkez GMYO
|62,75
|-2,33
|-2,55
|Aksa
|13,96
|0,14
|-4,32
|Aksa Enerji
|8,18
|0,12
|9,95
|Aksigorta
|9,88
|-1,59
|6,24
|Aksu Enerji
|14,39
|-0,48
|1,91
|Alarko Carrıer
|443,80
|1,32
|21,62
|Alarko GMYO
|24,48
|-3,32
|-6,42
|Alarko Holding
|8,96
|-1,32
|3,70
|Albaraka Türk
|1,93
|-1,03
|-0,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,88
|-2,15
|4,11
|Alkim Kağıt
|13,91
|-1,07
|2,67
|Alkim Kimya
|15,49
|-2,09
|6,55
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,43
|0,00
|10,96
|Altınyunus Çeşme
|51,50
|9,11
|3,08
|Anadolu Efes
|27,02
|3,05
|16,57
|Anadolu Grubu Holding
|28,38
|0,00
|7,42
|Anadolu Hayat Emek.
|10,03
|1,52
|15,69
|Anadolu Isuzu
|20,56
|1,78
|14,22
|Anadolu Sigorta
|7,60
|-0,39
|0,66
|Anel Elektrik
|3,14
|0,64
|-0,95
|Arçelik
|32,50
|1,12
|6,91
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,95
|-2,22
|10,13
|Arena Bilgisayar
|39,80
|8,62
|15,70
|Armada Bilgisayar
|51,50
|3,00
|4,93
|Arsan Tekstil
|7,38
|-0,40
|1,23
|Artı Yatırım Holding
|7,48
|10,00
|28,97
|Arzum Ev Aletleri
|22,32
|-0,18
|-9,34
|Aselsan
|18,92
|-0,16
|3,67
|Ata GMYO
|6,16
|-1,91
|11,80
|Atakule GMYO
|2,65
|1,92
|5,16
|Atlantis Yatırım Holding
|7,65
|-10,00
|37,59
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|2,26
|3,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,10
|-0,28
|0,44
|Avrasya GMYO
|3,83
|-1,03
|-5,67
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,35
|2,45
|4,69
|Avrupa Yatırım Holding
|6,50
|9,98
|8,33
|Ayen Enerji
|5,50
|-1,79
|1,66
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|10,90
|-0,82
|-3,96
|Aygaz
|14,87
|-0,73
|1,50
|Bagfaş
|24,58
|3,02
|22,90
|Bak Ambalaj
|21,80
|4,81
|7,92
|Balatacılar Balatacılık
|8,69
|7,28
|5,46
|Bantaş Ambalaj
|4,80
|-2,83
|2,35
|Banvit
|49,70
|0,00
|-4,42
|Baştaş Başkent Çimento
|19,70
|5,35
|13,41
|Batı Çimento
|5,37
|9,82
|14,01
|Batısöke Çimento
|2,54
|2,01
|4,10
|Bayrak Taban Sanayi
|10,27
|-1,44
|-3,20
|Bera Holding
|19,65
|-3,58
|-3,11
|Berkosan Yalıtım
|8,16
|-3,55
|-8,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,20
|-2,55
|3,96
|Beyaz Filo
|10,51
|-1,59
|3,24
|Bilici Yatırım
|6,82
|-3,26
|2,71
|Bim Mağazalar
|76,20
|-0,26
|3,62
|Birko Mensucat
|1,09
|0,00
|-1,80
|Birlik Mensucat
|3,19
|8,50
|-7,80
|Bizim Mağazaları
|15,92
|-0,50
|3,65
|Borusan Mannesmann
|30,66
|-5,43
|10,29
|Borusan Yat. Paz.
|470,00
|-9,62
|2,87
|Bosch Fren Sistemleri
|1.271,40
|-1,82
|2,62
|Bossa
|18,70
|-2,91
|4,76
|Brisa
|21,86
|-1,53
|9,63
|Burçelik
|22,12
|1,00
|5,23
|Burçelik Vana
|44,98
|0,67
|-9,42
|Bursa Çimento
|11,80
|-0,42
|-1,99
|Carrefoursa
|66,50
|0,08
|-7,38
|Casa Emtia Petrol
|121,00
|10,00
|14,15
|Ceo Event Medya
|6,64
|-1,48
|3,27
|Coca Cola İçecek
|74,45
|2,90
|13,15
|Cosmos Yat. Holding
|9,50
|-9,95
|17,87
|Credıtwest Faktorıng
|5,77
|-1,20
|-1,70
|Çelebi
|174,30
|-3,27
|-4,51
|Çelik Halat
|21,60
|6,93
|0,84
|Çemaş Döküm
|2,22
|0,00
|3,26
|Çemtaş
|16,11
|2,02
|1,31
|Çimbeton
|419,30
|9,99
|41,42
|Çimentaş
|52,35
|9,98
|44,77
|Çimsa
|19,32
|2,33
|8,54
|Çuhadaroğlu Metal
|8,61
|5,00
|11,38
|Dagi Giyim
|8,16
|0,87
|1,12
|Dagi Yatırım Holding
|13,81
|2,45
|7,05
|Dardanel
|30,80
|-0,65
|-8,06
|Datagate Bilgisayar
|16,16
|-0,43
|0,31
|Demısaş Döküm
|6,52
|1,24
|-1,36
|Denge Holding
|7,00
|-1,69
|27,74
|Deniz GMYO
|4,04
|-0,25
|18,13
|Derimod
|9,89
|-1,10
|1,54
|Derlüks Deri
|9,65
|3,88
|9,41
|Desa Deri
|10,53
|3,13
|8,11
|Despec Bilgisayar
|12,92
|-1,90
|-1,07
|Deva Holding
|26,52
|2,71
|9,86
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,83
|6,10
|9,03
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,10
|-6,39
|9,92
|Ditaş Doğan
|33,30
|-0,06
|1,90
|DO-CO
|599,80
|-2,63
|-4,79
|Doğan Burda
|23,50
|-9,27
|4,72
|Doğan Holding
|3,44
|1,47
|12,05
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,90
|0,00
|5,45
|Doğusan
|5,48
|9,82
|25,11
|Doğuş GMYO
|9,03
|-2,69
|10,53
|Doğuş Otomotiv
|28,78
|2,57
|0,14
|Döktaş Dökümcülük
|32,04
|-0,37
|4,64
|Duran Doğan Basım
|10,52
|-2,05
|0,29
|Dyo Boya
|11,89
|-2,30
|4,67
|Eczacıbaşı İlaç
|7,62
|0,93
|2,14
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,62
|5,59
|32,01
|Edip Gayrimenkul
|3,19
|-3,04
|-3,92
|Ege Endüstri
|1.788,50
|-0,39
|3,54
|Ege Gübre
|199,90
|9,96
|37,67
|Ege Profil
|38,66
|-1,48
|1,10
|Ege Seramik
|12,85
|7,08
|24,88
|Egeplast
|33,12
|-10,00
|-0,54
|Ekiz Kimya
|6,90
|0,73
|-3,23
|Emek Elektrik
|5,48
|-0,90
|-7,43
|Eminiş Ambalaj
|38,50
|10,00
|4,51
|Emlak Konut GMYO
|2,51
|-1,18
|17,29
|Enerjisa Enerji
|12,43
|-3,34
|-0,64
|Enka İnşaat
|8,13
|0,37
|10,31
|Erbosan
|49,00
|6,89
|19,51
|Ereğli Demir Çelik
|14,80
|-1,40
|-0,87
|Ersu Gıda
|4,97
|-1,00
|0,61
|Escort Teknoloji
|6,42
|-0,77
|-2,28
|Esenboğa Elektrik
|21,40
|9,97
|12,45
|Etiler Gıda
|4,00
|0,76
|0,50
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,91
|2,09
|1,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,41
|0,00
|-5,28
|Euro Yat. Ort.
|4,30
|0,23
|-4,66
|Euro Yatırım Holding
|3,66
|0,27
|28,87
|Fade Gıda
|6,13
|-0,33
|-0,97
|Fenerbahçe Futbol
|40,64
|9,96
|37,48
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,50
|-1,81
|2,04
|F-M İzmit Piston
|141,60
|-1,12
|13,92
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,28
|-2,00
|-5,76
|Ford Otosan
|148,50
|10,00
|17,86
|Formet Çelik Kapı
|5,39
|10,00
|13,47
|Frigo Pak Gıda
|22,98
|0,26
|9,53
|Galatasaray Sportif
|4,01
|0,25
|-0,99
|Garanti Bankası
|10,50
|-2,42
|1,25
|Garanti Faktoring
|12,65
|9,33
|13,66
|Garanti Yat. Ort.
|3,93
|-9,86
|21,67
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,41
|-4,21
|6,43
|Gediz Ambalaj
|29,08
|2,32
|8,51
|Gentaş
|6,16
|-0,96
|3,70
|Gersan Elektrik
|6,46
|4,87
|5,21
|Global Men. Değ.
|6,30
|-5,69
|4,83
|Global Yat. Holding
|5,11
|-0,58
|9,19
|Good-Year
|8,80
|-0,34
|5,26
|Göltaş Çimento
|40,24
|-2,28
|-2,47
|Gözde Girişim
|6,98
|-2,65
|-12,53
|GSD Denizcilik
|5,19
|-1,33
|2,98
|GSD Holding
|2,56
|-2,29
|1,99
|Gübre Fabrik.
|68,60
|-3,45
|-20,28
|Güler Yat. Holding
|10,76
|0,56
|-1,01
|Halk GMYO
|3,28
|-0,91
|2,18
|Hatay Tekstil
|14,51
|-0,48
|4,01
|Hedef Girişim
|8,91
|1,60
|6,83
|Hektaş
|26,20
|7,55
|37,39
|HUB Girişim
|19,02
|1,55
|4,51
|Hürriyet Gzt.
|2,27
|1,34
|8,10
|ICBC Turkey Bank
|6,98
|-1,69
|7,38
|İdealist Danışmanlık
|13,44
|5,83
|-0,15
|İdealist GMYO
|8,07
|-0,25
|18,68
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|-1,58
|-0,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,36
|-2,86
|8,80
|İhlas Gazetecilik
|3,98
|-1,49
|-1,97
|İhlas Holding
|1,22
|-0,81
|-1,61
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|-0,87
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|19,61
|-3,49
|2,51
|Info Yatırım
|6,22
|-2,05
|-3,57
|İntema
|39,50
|9,97
|-1,00
|Inveo Yatırım Holding
|64,10
|9,95
|44,96
|İpek Doğal Enerji
|13,76
|1,40
|5,20
|İskenderun Demir Çelik
|10,12
|-0,49
|0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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