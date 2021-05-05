Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|7,12
|0,85
|-8,01
|Acıpayam Selüloz
|19,05
|1,38
|11,27
|Adel Kalemcilik
|23,54
|-3,13
|-31,24
|Adese Gayrimenkul
|1,98
|2,06
|-29,29
|Afyon Çimento
|4,05
|0,50
|-20,74
|Ak Enerji
|1,49
|0,68
|-32,58
|Akbank
|4,94
|0,00
|-26,90
|Akçansa
|19,18
|0,95
|19,11
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,73
|-3,89
|-28,01
|Akfen GMYO
|4,06
|-1,69
|-16,46
|Akın Tekstil
|38,70
|-2,86
|21,85
|Akiş GMYO
|1,97
|-1,01
|-29,45
|Akmerkez GMYO
|46,84
|-1,14
|-25,00
|Aksa
|16,92
|2,11
|22,48
|Aksa Enerji
|11,72
|-1,84
|57,53
|Aksigorta
|7,66
|1,73
|-11,94
|Aksu Enerji
|5,95
|0,51
|-21,16
|Alarko Carrıer
|340,00
|-2,19
|-6,82
|Alarko GMYO
|23,80
|-0,25
|-9,02
|Alarko Holding
|9,79
|0,41
|13,31
|Albaraka Türk
|1,60
|0,63
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,52
|-0,33
|2,90
|Alkim Kağıt
|17,36
|-2,14
|34,12
|Alkim Kimya
|17,46
|-1,36
|23,95
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,35
|4,91
|7,31
|Altınyunus Çeşme
|66,85
|-2,19
|33,81
|Anadolu Efes
|24,54
|2,42
|5,87
|Anadolu Grubu Holding
|23,70
|1,11
|-9,92
|Anadolu Hayat Emek.
|9,24
|2,44
|14,99
|Anadolu Isuzu
|18,25
|2,76
|1,39
|Anadolu Sigorta
|6,61
|0,46
|-8,45
|Anel Elektrik
|3,95
|-1,25
|24,61
|Arçelik
|33,40
|-1,18
|17,36
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,20
|-1,89
|18,97
|Arena Bilgisayar
|47,70
|-2,05
|40,01
|Armada Bilgisayar
|50,90
|-0,20
|3,71
|Arsan Tekstil
|9,78
|1,03
|34,16
|Arzum Ev Aletleri
|19,10
|-0,88
|-22,42
|Aselsan
|14,91
|0,00
|-18,30
|Ata GMYO
|3,80
|-2,31
|-31,03
|Atakule GMYO
|2,59
|-0,77
|2,78
|Atlantis Yatırım Holding
|4,30
|-4,23
|-22,66
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|-3,70
|-10,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,20
|2,71
|3,50
|Avrasya GMYO
|3,06
|-2,24
|16,82
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,93
|-4,25
|-8,44
|Avrupa Yatırım Holding
|7,22
|-2,70
|20,33
|Aydem Enerji
|8,66
|-0,35
|Ayen Enerji
|7,56
|-9,89
|39,74
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|20,60
|-1,44
|81,50
|Aygaz
|14,66
|2,23
|3,34
|Bagfaş
|26,14
|5,40
|30,70
|Bak Ambalaj
|20,00
|-2,91
|-0,99
|Balatacılar Balatacılık
|6,03
|-6,37
|-26,82
|Bantaş Ambalaj
|6,35
|0,32
|35,39
|Banvit
|61,50
|0,00
|18,27
|Baştaş Başkent Çimento
|13,66
|-2,43
|-21,36
|Batı Çimento
|13,33
|-3,41
|183,01
|Batısöke Çimento
|2,81
|0,36
|15,16
|Bayrak Taban Sanayi
|11,47
|-1,12
|8,11
|Bera Holding
|30,80
|0,52
|51,87
|Berkosan Yalıtım
|10,51
|-5,14
|17,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|9,56
|-6,09
|136,63
|Beyaz Filo
|11,40
|-3,14
|11,98
|Bilici Yatırım
|19,11
|0,05
|187,80
|Bim Mağazalar
|65,40
|1,08
|-11,06
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,11
|0,06
|Birko Mensucat
|1,24
|-2,36
|11,71
|Birlik Mensucat
|2,15
|-2,27
|-37,86
|Bizim Mağazaları
|14,01
|0,57
|-8,79
|Borusan Mannesmann
|25,22
|-0,86
|-9,28
|Borusan Yat. Paz.
|384,00
|-1,79
|-15,47
|Bosch Fren Sistemleri
|920,10
|-0,33
|-25,18
|Bossa
|27,58
|0,36
|54,51
|Brisa
|24,58
|-0,41
|26,94
|Burçelik
|21,50
|0,47
|2,28
|Burçelik Vana
|27,88
|-1,55
|-43,86
|Bursa Çimento
|3,83
|4,93
|-23,06
|Carrefoursa
|45,58
|-1,85
|-36,52
|Casa Emtia Petrol
|152,00
|5,41
|43,40
|Ceo Event Medya
|9,45
|1,72
|46,97
|Coca Cola İçecek
|83,40
|3,03
|28,08
|Cosmos Yat. Holding
|10,06
|-3,27
|24,81
|Credıtwest Faktorıng
|3,40
|-2,30
|-42,08
|Çan2 Termik
|4,67
|-9,85
|Çelebi
|249,00
|-1,31
|36,42
|Çelik Halat
|6,84
|-2,98
|-24,82
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,67
|-28,35
|Çemtaş
|14,73
|0,94
|-6,24
|Çimbeton
|255,80
|-2,37
|-13,73
|Çimentaş
|35,02
|-1,41
|-3,15
|Çimsa
|24,48
|8,32
|37,53
|Çuhadaroğlu Metal
|7,10
|-2,64
|-6,67
|Dagi Giyim
|2,19
|-1,79
|-35,71
|Dagi Yatırım Holding
|12,47
|-4,59
|-3,33
|Dardanel
|24,14
|-4,43
|-27,94
|Datagate Bilgisayar
|13,81
|-0,43
|-14,28
|Demısaş Döküm
|7,30
|1,11
|12,73
|Denge Holding
|5,82
|-1,69
|6,20
|Deniz GMYO
|2,15
|0,94
|16,72
|Derimod
|9,15
|-0,76
|-6,06
|Derlüks Yatırım Holding
|8,50
|5,46
|-3,63
|Desa Deri
|13,26
|-8,93
|36,14
|Despec Bilgisayar
|10,84
|-0,46
|-17,00
|Deva Holding
|30,48
|-0,46
|26,69
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,34
|-0,60
|22,95
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,30
|-2,75
|42,09
|Ditaş Doğan
|16,02
|4,77
|23,17
|DO-CO
|714,90
|1,13
|13,48
|Doğan Burda
|16,44
|-5,90
|-26,74
|Doğan Holding
|2,97
|-0,67
|-0,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,42
|-0,82
|3,91
|Doğusan
|4,69
|3,08
|7,08
|Doğuş GMYO
|8,83
|-1,78
|8,08
|Doğuş Otomotiv
|27,02
|0,60
|-1,10
|Döktaş Dökümcülük
|28,80
|2,49
|-5,94
|Duran Doğan Basım
|12,00
|0,76
|14,39
|Dyo Boya
|12,82
|-4,11
|13,98
|Eczacıbaşı İlaç
|6,41
|0,63
|-11,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|45,34
|4,47
|68,43
|Edip Gayrimenkul
|2,61
|-6,45
|-21,39
|Ege Endüstri
|1.381,10
|-2,67
|-17,05
|Ege Gübre
|218,60
|0,37
|50,55
|Ege Profil
|32,70
|-1,51
|-14,49
|Ege Seramik
|14,34
|-0,28
|39,36
|Egeplast
|26,78
|-3,60
|-19,58
|Ekiz Kimya
|8,00
|1,27
|12,20
|Emek Elektrik
|1,88
|-2,59
|-34,16
|Eminiş Ambalaj
|25,16
|-9,95
|-31,70
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|0,65
|-13,93
|Enerjisa Enerji
|10,75
|1,90
|-6,77
|Enka İnşaat
|7,88
|1,29
|11,90
|Erbosan
|78,20
|-2,13
|90,73
|Ereğli Demir Çelik
|19,44
|-1,07
|47,99
|Ersu Gıda
|4,10
|-1,68
|-17,00
|Escort Teknoloji
|5,56
|-0,36
|-15,37
|Esenboğa Elektrik
|31,00
|-3,13
|62,93
|Etiler Gıda
|6,80
|-0,58
|70,85
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,17
|1,21
|8,31
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,49
|-0,29
|-3,06
|Euro Yat. Ort.
|4,22
|-1,86
|-6,43
|Euro Yatırım Holding
|3,25
|-2,40
|14,44
|Fade Gıda
|18,10
|0,17
|192,41
|Fenerbahçe Futbol
|27,30
|-3,40
|-7,65
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,24
|-2,61
|-24,01
|F-M İzmit Piston
|128,00
|-1,84
|4,41
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,21
|-1,59
|9,06
|Ford Otosan
|177,00
|4,80
|44,92
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,38
|-2,13
|-43,75
|Frigo Pak Gıda
|27,20
|-0,29
|29,65
|Galata Wind Enerji
|4,77
|-2,05
|Galatasaray Sportif
|3,09
|-0,32
|-23,70
|Garanti Bankası
|7,25
|-0,28
|-28,58
|Garanti Faktoring
|11,67
|-2,75
|4,85
|Garanti Yat. Ort.
|2,46
|-0,81
|-23,84
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,26
|1,00
|54,76
|Gediz Ambalaj
|34,54
|-1,14
|28,88
|Gentaş
|4,90
|2,08
|-17,51
|Gersan Elektrik
|5,66
|-1,22
|-7,82
|Global Men. Değ.
|6,63
|-2,64
|10,32
|Global Yat. Holding
|3,67
|0,00
|-21,58
|Good-Year
|7,93
|2,72
|-5,14
|Göltaş Çimento
|51,70
|-2,91
|25,30
|Gözde Girişim
|6,84
|-0,87
|-14,29
|GSD Denizcilik
|4,98
|-0,40
|-1,19
|GSD Holding
|1,78
|0,00
|-29,08
|Gübre Fabrik.
|60,80
|0,83
|-29,34
|Güler Yat. Holding
|2,64
|2,33
|-23,76
|Halk GMYO
|3,25
|-0,31
|1,40
|Hatay Tekstil
|20,52
|-1,82
|47,10
|Hedef Girişim
|4,40
|-2,87
|28,41
|Hektaş
|9,37
|-1,26
|75,39
|HUB Girişim
|14,50
|-1,83
|-20,33
|Hürriyet Gzt.
|1,59
|-1,24
|-24,29
|ICBC Turkey Bank
|5,10
|1,19
|-21,54
|İdealist Danışmanlık
|69,00
|-1,43
|412,63
|İdealist GMYO
|6,10
|-4,69
|-10,29
|İhlas Ev Aletleri
|1,19
|0,85
|-36,70
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|0,99
|-18,40
|İhlas Gazetecilik
|1,19
|-2,46
|-51,69
|İhlas Holding
|0,60
|-1,64
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|1,37
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|7,57
|-2,07
|58,29
|Info Yatırım
|6,68
|2,45
|3,57
|İntema
|45,98
|-7,34
|15,24
|Inveo Yatırım Holding
|99,25
|6,66
|124,45
|İpek Doğal Enerji
|12,73
|0,47
|-2,68
|İskenderun Demir Çelik
|13,44
|-1,18
|48,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)