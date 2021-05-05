Borsada günlük işlemler (1)

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 7,12 0,85 -8,01
Acıpayam Selüloz 19,05 1,38 11,27
Adel Kalemcilik 23,54 -3,13 -31,24
Adese Gayrimenkul 1,98 2,06 -29,29
Afyon Çimento 4,05 0,50 -20,74
Ak Enerji 1,49 0,68 -32,58
Akbank 4,94 0,00 -26,90
Akçansa 19,18 0,95 19,11
Akdeniz Yatırım Hold. 1,73 -3,89 -28,01
Akfen GMYO 4,06 -1,69 -16,46
Akın Tekstil 38,70 -2,86 21,85
Akiş GMYO 1,97 -1,01 -29,45
Akmerkez GMYO 46,84 -1,14 -25,00
Aksa 16,92 2,11 22,48
Aksa Enerji 11,72 -1,84 57,53
Aksigorta 7,66 1,73 -11,94
Aksu Enerji 5,95 0,51 -21,16
Alarko Carrıer 340,00 -2,19 -6,82
Alarko GMYO 23,80 -0,25 -9,02
Alarko Holding 9,79 0,41 13,31
Albaraka Türk 1,60 0,63 -17,53
Alcatel Lucent Teletaş 30,52 -0,33 2,90
Alkim Kağıt 17,36 -2,14 34,12
Alkim Kimya 17,46 -1,36 23,95
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,35 4,91 7,31
Altınyunus Çeşme 66,85 -2,19 33,81
Anadolu Efes 24,54 2,42 5,87
Anadolu Grubu Holding 23,70 1,11 -9,92
Anadolu Hayat Emek. 9,24 2,44 14,99
Anadolu Isuzu 18,25 2,76 1,39
Anadolu Sigorta 6,61 0,46 -8,45
Anel Elektrik 3,95 -1,25 24,61
Arçelik 33,40 -1,18 17,36
ARD Bilişim Teknolojileri 57,20 -1,89 18,97
Arena Bilgisayar 47,70 -2,05 40,01
Armada Bilgisayar 50,90 -0,20 3,71
Arsan Tekstil 9,78 1,03 34,16
Arzum Ev Aletleri 19,10 -0,88 -22,42
Aselsan 14,91 0,00 -18,30
Ata GMYO 3,80 -2,31 -31,03
Atakule GMYO 2,59 -0,77 2,78
Atlantis Yatırım Holding 4,30 -4,23 -22,66
Atlas Yat. Ort. 1,56 -3,70 -10,86
AvivaSA Emeklilik Hayat 18,20 2,71 3,50
Avrasya GMYO 3,06 -2,24 16,82
Avrasya Petrol ve Tur. 2,93 -4,25 -8,44
Avrupa Yatırım Holding 7,22 -2,70 20,33
Aydem Enerji 8,66 -0,35
Ayen Enerji 7,56 -9,89 39,74
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 20,60 -1,44 81,50
Aygaz 14,66 2,23 3,34
Bagfaş 26,14 5,40 30,70
Bak Ambalaj 20,00 -2,91 -0,99
Balatacılar Balatacılık 6,03 -6,37 -26,82
Bantaş Ambalaj 6,35 0,32 35,39
Banvit 61,50 0,00 18,27
Baştaş Başkent Çimento 13,66 -2,43 -21,36
Batı Çimento 13,33 -3,41 183,01
Batısöke Çimento 2,81 0,36 15,16
Bayrak Taban Sanayi 11,47 -1,12 8,11
Bera Holding 30,80 0,52 51,87
Berkosan Yalıtım 10,51 -5,14 17,83
Beşiktaş Futbol Yat. 9,56 -6,09 136,63
Beyaz Filo 11,40 -3,14 11,98
Bilici Yatırım 19,11 0,05 187,80
Bim Mağazalar 65,40 1,08 -11,06
Biotrend Çevre ve Enerji 18,11 0,06
Birko Mensucat 1,24 -2,36 11,71
Birlik Mensucat 2,15 -2,27 -37,86
Bizim Mağazaları 14,01 0,57 -8,79
Borusan Mannesmann 25,22 -0,86 -9,28
Borusan Yat. Paz. 384,00 -1,79 -15,47
Bosch Fren Sistemleri 920,10 -0,33 -25,18
Bossa 27,58 0,36 54,51
Brisa 24,58 -0,41 26,94
Burçelik 21,50 0,47 2,28
Burçelik Vana 27,88 -1,55 -43,86
Bursa Çimento 3,83 4,93 -23,06
Carrefoursa 45,58 -1,85 -36,52
Casa Emtia Petrol 152,00 5,41 43,40
Ceo Event Medya 9,45 1,72 46,97
Coca Cola İçecek 83,40 3,03 28,08
Cosmos Yat. Holding 10,06 -3,27 24,81
Credıtwest Faktorıng 3,40 -2,30 -42,08
Çan2 Termik 4,67 -9,85
Çelebi 249,00 -1,31 36,42
Çelik Halat 6,84 -2,98 -24,82
Çemaş Döküm 1,22 1,67 -28,35
Çemtaş 14,73 0,94 -6,24
Çimbeton 255,80 -2,37 -13,73
Çimentaş 35,02 -1,41 -3,15
Çimsa 24,48 8,32 37,53
Çuhadaroğlu Metal 7,10 -2,64 -6,67
Dagi Giyim 2,19 -1,79 -35,71
Dagi Yatırım Holding 12,47 -4,59 -3,33
Dardanel 24,14 -4,43 -27,94
Datagate Bilgisayar 13,81 -0,43 -14,28
Demısaş Döküm 7,30 1,11 12,73
Denge Holding 5,82 -1,69 6,20
Deniz GMYO 2,15 0,94 16,72
Derimod 9,15 -0,76 -6,06
Derlüks Yatırım Holding 8,50 5,46 -3,63
Desa Deri 13,26 -8,93 36,14
Despec Bilgisayar 10,84 -0,46 -17,00
Deva Holding 30,48 -0,46 26,69
Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,34 -0,60 22,95
Diriteks Diriliş Tekstil 5,30 -2,75 42,09
Ditaş Doğan 16,02 4,77 23,17
DO-CO 714,90 1,13 13,48
Doğan Burda 16,44 -5,90 -26,74
Doğan Holding 2,97 -0,67 -0,94
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,42 -0,82 3,91
Doğusan 4,69 3,08 7,08
Doğuş GMYO 8,83 -1,78 8,08
Doğuş Otomotiv 27,02 0,60 -1,10
Döktaş Dökümcülük 28,80 2,49 -5,94
Duran Doğan Basım 12,00 0,76 14,39
Dyo Boya 12,82 -4,11 13,98
Eczacıbaşı İlaç 6,41 0,63 -11,00
Eczacıbaşı Yatırım 45,34 4,47 68,43
Edip Gayrimenkul 2,61 -6,45 -21,39
Ege Endüstri 1.381,10 -2,67 -17,05
Ege Gübre 218,60 0,37 50,55
Ege Profil 32,70 -1,51 -14,49
Ege Seramik 14,34 -0,28 39,36
Egeplast 26,78 -3,60 -19,58
Ekiz Kimya 8,00 1,27 12,20
Emek Elektrik 1,88 -2,59 -34,16
Eminiş Ambalaj 25,16 -9,95 -31,70
Emlak Konut GMYO 1,82 0,65 -13,93
Enerjisa Enerji 10,75 1,90 -6,77
Enka İnşaat 7,88 1,29 11,90
Erbosan 78,20 -2,13 90,73
Ereğli Demir Çelik 19,44 -1,07 47,99
Ersu Gıda 4,10 -1,68 -17,00
Escort Teknoloji 5,56 -0,36 -15,37
Esenboğa Elektrik 31,00 -3,13 62,93
Etiler Gıda 6,80 -0,58 70,85
Euro Kapital Yat. Ort. 4,17 1,21 8,31
Euro Trend Yat. Ort. 3,49 -0,29 -3,06
Euro Yat. Ort. 4,22 -1,86 -6,43
Euro Yatırım Holding 3,25 -2,40 14,44
Fade Gıda 18,10 0,17 192,41
Fenerbahçe Futbol 27,30 -3,40 -7,65
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,24 -2,61 -24,01
F-M İzmit Piston 128,00 -1,84 4,41
Fonet Bilgi Teknolojileri 14,21 -1,59 9,06
Ford Otosan 177,00 4,80 44,92
Formet Celik Kapi Sanayi 1,38 -2,13 -43,75
Frigo Pak Gıda 27,20 -0,29 29,65
Galata Wind Enerji 4,77 -2,05
Galatasaray Sportif 3,09 -0,32 -23,70
Garanti Bankası 7,25 -0,28 -28,58
Garanti Faktoring 11,67 -2,75 4,85
Garanti Yat. Ort. 2,46 -0,81 -23,84
Gedik Y. Men. Değ. 19,26 1,00 54,76
Gediz Ambalaj 34,54 -1,14 28,88
Gentaş 4,90 2,08 -17,51
Gersan Elektrik 5,66 -1,22 -7,82
Global Men. Değ. 6,63 -2,64 10,32
Global Yat. Holding 3,67 0,00 -21,58
Good-Year 7,93 2,72 -5,14
Göltaş Çimento 51,70 -2,91 25,30
Gözde Girişim 6,84 -0,87 -14,29
GSD Denizcilik 4,98 -0,40 -1,19
GSD Holding 1,78 0,00 -29,08
Gübre Fabrik. 60,80 0,83 -29,34
Güler Yat. Holding 2,64 2,33 -23,76
Halk GMYO 3,25 -0,31 1,40
Hatay Tekstil 20,52 -1,82 47,10
Hedef Girişim 4,40 -2,87 28,41
Hektaş 9,37 -1,26 75,39
HUB Girişim 14,50 -1,83 -20,33
Hürriyet Gzt. 1,59 -1,24 -24,29
ICBC Turkey Bank 5,10 1,19 -21,54
İdealist Danışmanlık 69,00 -1,43 412,63
İdealist GMYO 6,10 -4,69 -10,29
İhlas Ev Aletleri 1,19 0,85 -36,70
İhlas Gayrimenkul 1,02 0,99 -18,40
İhlas Gazetecilik 1,19 -2,46 -51,69
İhlas Holding 0,60 -1,64 -46,56
İhlas Yayın Holding 0,74 1,37 -35,09
İndeks Bilgisayar 7,57 -2,07 58,29
Info Yatırım 6,68 2,45 3,57
İntema 45,98 -7,34 15,24
Inveo Yatırım Holding 99,25 6,66 124,45
İpek Doğal Enerji 12,73 0,47 -2,68
İskenderun Demir Çelik 13,44 -1,18 48,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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