Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|250.000,00
|50,76
|İş Bankası (B)
|41.500,00
|-0,81
|37,51
|İş Bankası (C)
|5,10
|2,82
|-20,44
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,70
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,75
|3,59
|-1,32
|İş Girişim
|6,57
|0,15
|72,89
|İş GMYO
|1,80
|2,86
|2,27
|İş Y. Men. Değ.
|7,45
|4,34
|85,01
|İş Yat. Ort.
|3,03
|-0,98
|88,04
|İşbir Holding
|1.320,00
|1,54
|206,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|9,76
|45,16
|İttifak Holding
|3,24
|2,86
|-12,90
|İz Hayvancılık Tarım
|4,72
|-2,48
|80,39
|İzmir Demir Çelik
|15,30
|1,59
|86,81
|İzmir Fırça
|2,47
|0,41
|37,22
|Jantsa Jant Sanayi
|103,60
|-4,07
|94,78
|Kafein Yazılım
|16,89
|0,96
|52,08
|Kaplamin
|9,02
|2,73
|62,52
|Kardemir (A)
|4,01
|-0,74
|51,32
|Kardemir (B)
|3,45
|-0,58
|30,68
|Kardemir (D)
|2,93
|2,09
|10,15
|Karel Elektronik
|16,46
|0,98
|13,28
|Karsan Otomotiv
|2,84
|-2,07
|79,75
|Karsu Tekstil
|5,23
|-3,68
|61,42
|Kartonsan
|625,90
|-1,65
|62,01
|Katmerciler Ekipman
|3,95
|1,80
|2,86
|Kent Gıda
|2.040,10
|-10,00
|1060,47
|Kerevitaş Gıda
|4,96
|0,00
|52,15
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Kiler GMYO
|6,52
|-4,12
|72,03
|Klimasan Klima
|13,58
|0,00
|-35,99
|Koç Holding
|15,72
|3,49
|-21,44
|Konfrut Gıda
|10,65
|0,57
|36,19
|Konya Çimento
|398,80
|-1,65
|47,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,02
|0,73
|-13,34
|Koza Altın
|84,30
|3,31
|13,84
|Koza Madencilik
|13,73
|4,33
|36,89
|Körfez GMYO
|4,76
|-8,81
|99,16
|Kristal Kola
|1,96
|1,55
|29,80
|Kron Telekomünikasyon
|24,80
|2,06
|94,97
|Kuştur Kuşadası Turizm
|78,00
|2,63
|232,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,58
|9,79
|56,36
|Kütahya Porselen
|27,30
|-2,43
|312,39
|Lider Faktoring
|3,00
|0,33
|63,49
|Link Bilgisayar
|27,22
|-1,14
|51,32
|Logo Yazılım
|86,70
|1,05
|42,60
|Lokman Hekim Sağlık
|7,22
|-0,14
|24,91
|Lüks Kadife
|22,76
|-3,07
|163,43
|Makina Takım
|2,52
|-0,40
|34,04
|Marka Yatırım Holding
|2,22
|1,83
|88,14
|Marmaris Altınyunus
|90,95
|-4,06
|28,10
|Marshall
|123,00
|-3,53
|158,73
|Martı GMYO
|2,12
|1,44
|109,90
|Martı Otel
|1,27
|4,10
|39,56
|Mavi Giyim
|39,30
|0,56
|-32,12
|Mazhar Zorlu Holding
|15,84
|10,00
|31,02
|Mega Polietilen
|3,98
|8,15
|213,77
|Menderes Tekstil
|2,95
|0,00
|125,19
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|34,94
|9,19
|79,73
|Merko Gıda
|1,67
|2,45
|59,05
|Metemtur Otelcilik
|2,28
|0,88
|28,09
|Metro Holding
|2,02
|1,51
|46,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,87
|9,94
|97,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,14
|1,42
|-59,87
|Migros Ticaret
|39,00
|1,19
|61,02
|Milpa
|4,00
|-2,44
|82,65
|Mistral GMYO
|3,35
|2,76
|77,25
|MLP Sağlık
|15,80
|0,83
|-1,25
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,64
|0,61
|43,86
|Mondi Tire Kutsan
|5,95
|-0,50
|43,72
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,00
|2,87
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|24,58
|9,93
|93,24
|Net Holding
|2,31
|6,94
|-11,15
|Netaş Telekom.
|15,34
|1,59
|17,46
|Niğbaş Niğde Beton
|21,16
|-9,96
|241,29
|Nuh Çimento
|20,54
|1,48
|86,98
|Nurol GMYO
|5,96
|1,02
|66,95
|Odaş Elektrik
|2,51
|8,66
|73,62
|Olmuksan-IP
|4,99
|3,74
|94,85
|Orge Enerji Elektrik
|7,29
|4,59
|46,98
|Orma Orman Mahsulleri
|10,95
|-3,52
|296,74
|Osmanlı Menkul
|15,09
|-0,07
|261,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,95
|0,00
|75,60
|Otokar
|140,50
|1,89
|-4,45
|Oyak Çimento
|7,84
|2,08
|42,61
|Oyak Yat. Ort.
|6,40
|1,27
|177,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,26
|6,89
|5,54
|Özak GMYO
|3,74
|2,75
|45,53
|Özbal Çelik Boru
|4,00
|0,25
|148,16
|Özderici GMYO
|2,08
|0,00
|32,48
|Özerden Plastik
|2,26
|4,63
|-0,88
|Panora GMYO
|5,14
|1,18
|-8,24
|Papilon Savunma
|14,35
|1,63
|86,21
|Park Elek.Madencilik
|4,15
|3,23
|36,07
|Parsan
|16,65
|0,48
|-1,71
|Pegasus
|47,64
|1,62
|-44,86
|Peker GMYO
|10,99
|0,92
|251,12
|Penguen Gıda
|2,84
|-1,39
|210,25
|Pera GMYO
|1,55
|3,33
|64,89
|Pergamon Dış Ticaret
|11,12
|-0,63
|43,71
|Petkim
|4,23
|9,87
|11,02
|Petrokent Turizm
|688,50
|-10,00
|437,47
|Pınar Et Ve Un
|18,52
|-0,16
|101,96
|Pınar Su
|5,13
|0,00
|121,12
|Pınar Süt
|16,84
|1,02
|32,91
|Plastikkart
|10,95
|-2,06
|18,12
|Polisan Holding
|3,00
|1,01
|-0,58
|Politeknik Metal
|176,00
|10,00
|131,36
|Prizma Press Matbaacılık
|3,50
|0,00
|-18,60
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.209,90
|0,07
|9,22
|QNB Finans Fin. Kir.
|146,40
|9,99
|13,40
|QNB Finansbank
|78,75
|9,99
|110,00
|Ral Yatırım Holding
|13,07
|0,15
|92,21
|Ray Sigorta
|6,39
|-2,59
|86,84
|Reysaş GMYO
|4,53
|0,22
|-1,31
|Reysaş Lojistik
|5,19
|0,39
|18,49
|Rhea Girişim
|2,47
|-2,37
|107,56
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|0,38
|45,86
|Royal Halı
|2,66
|-3,97
|94,16
|RTA Laboratuvarları
|58,20
|1,75
|2408,62
|Sabancı Holding
|8,24
|2,87
|-9,65
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,21
|5,51
|93,12
|Sanel Mühendislik
|3,29
|2,17
|12,13
|Sanifoam Sünger
|5,50
|0,92
|10,00
|Sanko Pazarlama
|7,50
|1,63
|-1,97
|Saray Matbaacılık
|2,94
|6,52
|127,42
|Sarkuysan
|4,68
|-1,68
|47,29
|Sasa Polyester
|14,20
|5,26
|83,70
|Say Reklamcılık
|5,18
|1,57
|131,25
|Sekuro Plastik
|7,59
|0,93
|41,60
|Selçuk Ecza Deposu
|8,05
|0,00
|34,96
|Selçuk Gıda
|3,90
|3,17
|126,74
|Senkron Güvenlik
|2,13
|-2,29
|-21,98
|Serve Film Prodüksiyon
|6,55
|3,97
|311,95
|Servet GMYO
|21,12
|-2,49
|148,47
|Seyitler Kimya
|8,67
|-1,03
|27,69
|Silverline Endüstri
|3,87
|-4,44
|79,17
|Sinpaş GMYO
|1,43
|2,14
|23,28
|Smartiks Yazılım
|7,69
|-0,39
|-21,61
|Soda Sanayii
|7,02
|4,46
|18,44
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,64
|-0,68
|202,64
|Söktaş
|3,76
|-0,79
|121,11
|Sönmez Filament
|9,58
|0,74
|96,31
|Sönmez Pamuklu
|10,45
|3,88
|112,40
|Sumaş Suni Tahta
|17,69
|-0,62
|78,69
|Şeker Fin. Kir.
|4,24
|3,16
|-11,30
|Şekerbank
|1,50
|0,67
|14,50
|Şişe Cam
|6,27
|5,56
|22,42
|Şok Marketler
|12,64
|1,44
|17,47
|T. Halk Bankası
|5,19
|1,96
|-12,18
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,00
|0,14
|-3,67
|T.S.K.B.
|1,12
|0,90
|-7,44
|T.Tuborg
|13,98
|0,14
|17,48
|Taç Tarım Ürünleri
|5,15
|-2,83
|65,06
|Tat Gıda
|9,58
|0,10
|57,47
|TAV Havalimanları
|16,86
|1,14
|-37,93
|Taze Kuru Gıda
|89,00
|9,94
|1129,28
|Tek-Art Turizm
|1,55
|3,33
|23,02
|Tekfen Holding
|14,74
|3,37
|-20,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,71
|0,18
|35,95
|Temapol Polimer Plastik
|6,85
|-1,01
|31,23
|TGS Dış Ticaret
|9,67
|2,33
|107,07
|Tofaş Oto. Fab.
|22,00
|3,97
|-5,59
|Torunlar GMYO
|3,56
|-1,93
|29,45
|Trabzon Liman
|15,84
|10,00
|48,59
|Trabzonspor Sportif
|4,04
|0,50
|87,91
|Trakya Cam
|4,09
|5,68
|20,61
|Trend GMYO
|6,02
|0,17
|173,64
|TSKB GMYO
|2,35
|-4,08
|146,08
|Tuğçelik
|5,38
|2,28
|36,20
|Tukaş
|8,87
|-0,11
|-28,18
|Turcas Petrol
|3,38
|9,74
|26,59
|Turkcell
|15,25
|2,56
|10,51
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,49
|1,90
|16,85
|Tüpraş
|85,95
|7,64
|-32,22
|Türk Hava Yolları
|11,26
|1,72
|-22,13
|Türk Prysmian Kablo
|5,58
|2,57
|116,24
|Türk Telekom
|7,19
|3,90
|-0,35
|Türk Traktör
|91,00
|-3,50
|71,99
|Türker Proje Gayrimenkul
|71,60
|0,85
|70,48
|Ufuk Yatırım
|7,39
|-4,03
|186,43
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,74
|-2,87
|123,58
|Ulusoy Elektrik
|42,30
|2,92
|59,02
|Ulusoy Un Sanayi
|10,46
|2,75
|173,82
|Umpaş Holding
|0,71
|-1,39
|14,52
|Uşak Seramik
|1,66
|5,73
|36,80
|Utopya Turizm
|6,87
|-0,29
|39,63
|Uzertaş Boya
|4,19
|-3,68
|88,74
|Ülker Bisküvi
|22,88
|2,51
|2,33
|Vakıf Fin. Kir.
|4,41
|-2,00
|82,23
|Vakıf GMYO
|3,24
|0,31
|87,18
|Vakıf Yat. Ort.
|11,05
|4,15
|506,76
|Vakıflar Bankası
|4,29
|2,14
|-22,14
|Vakko Tekstil
|4,62
|-1,28
|1,76
|Vanet Gıda
|1,59
|1,27
|11,19
|Verusa Holding
|29,92
|2,54
|61,29
|Verusaturk Girisim
|5,83
|0,00
|10,86
|Vestel
|16,22
|2,08
|28,53
|Vestel Beyaz Eşya
|25,80
|-0,08
|22,28
|Viking Kağıt
|4,48
|0,00
|139,57
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,72
|0,54
|53,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,18
|2,35
|-12,10
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,93
|6,83
|122,66
|Yataş
|7,75
|1,71
|5,59
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,66
|9,92
|65,22
|Yeni Gimat GMYO
|12,05
|-0,17
|0,66
|Yeşil GMYO
|0,92
|9,52
|43,75
|Yeşil Yapı
|0,95
|9,20
|43,94
|Yeşil Yatırım Holding
|16,99
|9,97
|51,29
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.360,50
|-5,07
|115,98
|Yonga Mobilya
|26,50
|0,00
|187,03
|Yükselen Çelik
|13,90
|-1,28
|126,75
|Yünsa
|11,72
|-0,34
|16,41
|Zorlu Enerji
|2,65
|9,96
|62,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)