Borsada günlük işlemler (2)

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 249.999,70 22,96
İş Bankası (B) 37.150,00 -9,14 -8,27
İş Bankası (C) 5,15 -0,58 -24,18
İş Bankası (Kur.) 396.031,00 4,22
İş Fin.Kir. 3,31 -0,30 -14,25
İş Girişim 16,05 -0,12 -15,30
İş GMYO 1,96 0,51 -22,83
İş Y. Men. Değ. 17,66 -1,67 6,40
İş Yat. Ort. 3,08 0,00 -8,42
İşbir Holding 8.714,00 -7,30 218,31
Işık Plastik 34,12 -0,35
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,05 -0,94 -7,89
İttifak Holding 1,79 1,13 -19,73
İz Hayvancılık Tarım 20,12 3,60 11,78
İzmir Demir Çelik 2,31 0,43 -30,20
İzmir Fırça 8,06 4,13 44,96
Jantsa Jant Sanayi 88,00 0,17 112,31
Kafein Yazılım 28,32 -0,84 32,71
Kalekim Kimyevi Maddeler 14,75 0,34
Kaplamin 22,32 2,39 -33,96
Kardemir (A) 7,53 1,07 26,55
Kardemir (B) 7,45 0,00 41,37
Kardemir (D) 8,03 0,12 38,93
Karel Elektronik 33,22 -0,84 44,06
Karsan Otomotiv 4,84 4,99 48,92
Karsu Tekstil 10,01 2,56 17,08
Kartonsan 61,90 -1,28 -34,62
Katmerciler Ekipman 3,74 -2,35 21,43
Kent Gıda 304,50 1,53 -14,37
Kerevitaş Gıda 4,94 0,82 -24,92
Kervan Gıda 16,34 -1,03 23,60
Kervansaray Yat. Holding 0,66 4,76 -47,62
Kiler GMYO 1,98 -0,50 -21,12
Klimasan Klima 24,92 -3,19 46,85
Koç Holding 19,15 0,31 -6,37
Konfrut Gıda 15,70 -1,57 -7,10
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,50 0,28 197,72
Konya Çimento 908,40 -1,95 -19,61
Kordsa Teknik Tekstil 24,44 0,99 57,17
Koza Altın 128,40 -1,23 32,78
Koza Madencilik 17,33 0,23 11,88
Körfez GMYO 5,12 0,39 -11,72
Kristal Kola 2,31 0,87 -41,07
Kron Telekomünikasyon 54,00 -1,19 46,58
Kuştur Kuşadası Turizm 320,60 3,75 103,81
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,38 2,15 3,48
Kütahya Porselen 67,85 1,88 34,49
Lider Faktoring 2,90 0,00 -14,96
Link Bilgisayar 36,50 1,05 14,51
Logo Yazılım 153,10 -1,73 22,91
Lokman Hekim Sağlık 17,02 -0,64 58,29
Lüks Kadife 61,15 7,37 111,59
Makina Takım 3,19 -0,31 -6,45
Marka Yatırım Holding 5,28 1,54 -17,88
Marmaris Altınyunus 220,00 -0,90 98,02
Marshall 325,30 2,98 6,06
Martı GMYO 1,55 -3,73 -43,64
Martı Otel 2,26 0,89 6,10
Matriks Bilgi Dağıtım 37,62 -1,16
Mavi Giyim 51,80 1,87 -0,77
Mazhar Zorlu Holding 29,56 0,89 -6,10
Mega Polietilen 7,78 -3,23 1,57
Menderes Tekstil 2,56 -0,39 -17,15
Merit Turizm 255,10 -1,77 204,78
Merko Gıda 6,21 9,91 -28,13
Metemtur Yatırım 35,00 7,69 58,37
Metro Holding 1,92 0,52 -7,69
Metro Petrol ve Tesisleri 2,58 0,78 -10,73
Metro Yatırım Ortaklığı 2,02 1,00 -13,30
Migros Ticaret 36,92 0,11 -13,74
Milpa 4,24 3,16 -7,83
Mistral GMYO 5,04 -0,40 7,01
MLP Sağlık 24,94 2,47 25,52
MMC San. Ve Tic. Yat. 6,75 -2,60 46,74
Mondi Tire Kutsan 7,14 1,85 -6,05
Naturel Enerji 35,24 -0,11 -0,75
Naturelgaz 9,67 -2,81
Net Holding 5,59 0,00 62,97
Netaş Telekom. 23,04 0,61 -17,95
Niğbaş Niğde Beton 13,53 0,89 -73,98
Nuh Çimento 52,50 -0,47 9,31
Nurol GMYO 13,49 -3,44 85,05
Odaş Elektrik 2,46 0,00 -36,92
Olmuksan-IP 7,36 -0,41 -37,89
Orge Enerji Elektrik 10,41 -2,07 41,06
Orma Orman Mahsulleri 33,70 8,71 128,94
Osmanlı Menkul 26,74 -1,40 -13,58
Ostim Endüstriyel Yat 2,51 -4,20 -8,85
Otokar 310,00 -0,19 1,88
Oyak Çimento 7,41 -0,13 -15,60
Oyak Yat. Ort. 8,01 -2,91 15,25
Oylum Sınai Yatırımlar 4,29 0,94 -8,92
Özak GMYO 4,42 0,68 -13,33
Özbal Çelik Boru 7,87 4,10 20,15
Özderici GMYO 1,87 10,00 -15,77
Özerden Plastik 8,66 4,34 -3,78
Pamukova Elektrik 27,40 -2,77 28,52
Panora GMYO 6,29 -0,63 2,98
Papilon Savunma 17,71 -0,56 -22,19
Park Elek.Madencilik 5,35 -1,83 -0,37
Parsan 31,58 -1,50 29,96
Pegasus 81,65 -0,24 9,45
Peker GMYO 1,27 -0,78 -51,34
Penguen Gıda 3,43 1,78 -32,08
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,96 -0,06
Pera GMYO 1,47 -2,00 -16,08
Pergamon Dış Ticaret 25,06 0,00 36,72
Petkim 6,46 2,22 29,72
Petrokent Turizm 2.300,10 0,00 153,76
Pınar Et Ve Un 20,54 0,59 -6,14
Pınar Su 7,54 -0,13 1,48
Pınar Süt 19,34 1,20 -14,23
Plastikkart 14,40 0,35 -0,35
Polisan Holding 3,09 -0,64 -19,63
Politeknik Metal 310,00 -1,15 -23,59
Prizma Press Matbaacılık 5,30 1,92 -3,28
QNB Finans Fin. Kir. 100,00 -1,67 -20,19
QNB Finansbank 47,96 0,50 -31,83
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,50 -0,41
Ral Yatırım Holding 3,60 -4,00 -18,92
Ray Sigorta 11,51 -0,69 -25,50
Reysaş GMYO 4,09 0,00 -24,95
Reysaş Lojistik 3,64 -2,15 -29,65
Rhea Girişim 2,40 -0,83 -35,48
Rodrigo Tekstil 18,13 -1,25 32,24
Royal Halı 3,64 0,83 5,81
RTA Laboratuvarları 22,94 6,50 -24,24
Sabancı Holding 8,53 1,79 -22,64
Safkar Ege Soğutmacılık 8,45 -0,59 -22,33
Sanel Mühendislik 3,81 0,00 11,40
Sanifoam Sünger 15,20 -2,63 11,76
Sanko Pazarlama 11,04 -0,27 17,57
Saray Matbaacılık 4,39 1,62 -49,94
Sarkuysan 15,60 1,04 79,36
Sasa Polyester 33,94 1,74 126,50
Say Yenilenebilir Enerji 30,84 -7,39 262,40
Sekuro Plastik 23,36 -5,73 67,34
Selçuk Ecza Deposu 9,53 -0,21 -29,05
Selçuk Gıda 4,09 7,92 -17,87
Senkron Güvenlik 31,00 -1,27 18,05
Serve Film Prodüksiyon 15,89 -0,69 -0,69
Servet GMYO 80,05 -4,07 2,10
Seyitler Kimya 22,68 0,35 -9,61
Silverline Endüstri 5,82 -2,84 -32,33
Sinpaş GMYO 3,51 -1,68 -16,03
Smartiks Yazılım 6,15 1,65 -30,59
Sodaş Sodyum Sanayii 26,58 -0,97 0,93
Söktaş 4,62 -2,94 -9,23
Sönmez Filament 38,64 9,96 -44,96
Sönmez Pamuklu 18,74 -1,37 -21,92
Sumaş Suni Tahta 61,90 -3,13 20,78
Şeker Fin. Kir. 7,01 -0,57 9,53
Şekerbank 1,17 0,00 -22,52
Şişe Cam 8,01 -0,74 9,58
Şok Marketler Ticaret 11,88 -0,08 -5,86
T. Halk Bankası 4,39 -0,45 -21,04
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,40 0,09 -27,88
T.S.K.B. 1,37 -0,72 -21,56
T.Tuborg 19,40 0,52 7,36
Taç Tarım Ürünleri 24,98 4,08 137,23
Tat Gıda 9,53 0,95 -17,57
TAV Havalimanları 23,62 0,08 10,89
Taze Kuru Gıda 246,00 2,50 13,73
Tek-Art Turizm 1,80 -0,55 -10,89
Tekfen Holding 16,08 0,44 -1,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,29 -0,84 -4,27
Temapol Polimer Plastik 15,97 1,59 38,87
TGS Dış Ticaret 14,21 -4,37 11,80
Tofaş Oto. Fab. 28,74 0,21 -7,02
Torunlar GMYO 3,48 -1,14 -10,77
Trabzon Liman 30,94 -1,65 -3,67
Trabzonspor Sportif 2,44 -0,41 0,00
Trend GMYO 6,52 -0,46 -48,13
TSKB GMYO 4,07 0,25 -29,22
Tuğçelik 8,65 -0,23 7,05
Tukaş 7,67 7,57 -20,85
Turcas Petrol 4,14 -0,96 -14,64
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,11 0,40
Turkcell 15,59 0,00 -0,66
Tümosan Motor ve Traktör 20,14 0,60 43,14
Tüpraş 102,90 2,69 -4,72
Türk Hava Yolları 13,49 -0,66 4,49
Türk İlaç Serum 39,00 3,94
Türk Prysmian Kablo 11,84 -0,84 -2,15
Türk Telekom 6,86 -0,58 -17,50
Türk Traktör 195,60 -0,96 14,81
Türker Proje Gayrimenkul 149,40 -2,92 32,33
Türkiye Sigorta 5,65 -0,53 -8,55
Ufuk Yatırım 15,96 -1,18 19,10
Ulaşlar Turizm Yat. 4,84 -1,02 14,15
Ulusoy Elektrik 58,60 -0,93 14,12
Ulusoy Un Sanayi 5,75 6,68 13,00
Umpaş Holding 1,53 2,00 -41,38
Uşak Seramik 2,80 -1,75 19,66
Utopya Turizm 30,00 3,45 -22,68
Uzertaş Boya 45,94 -0,73 -18,83
Ülker Bisküvi 23,20 -0,85 0,26
Vakıf Fin. Kir. 11,94 9,94 180,28
Vakıf GMYO 2,43 0,00 -27,04
Vakıf Yat. Ort. 6,36 1,60 -13,59
Vakıflar Bankası 3,53 0,28 -25,05
Vakko Tekstil 11,41 -1,30 82,08
Vanet Gıda 5,90 2,61 -23,67
Verusa Holding 60,05 -1,23 33,15
Verusaturk Girisim 26,50 -0,97 102,60
Vestel 32,38 2,21 53,75
Vestel Beyaz Eşya 52,40 2,14 28,18
Viking Kağıt 6,40 3,06 -28,89
Yapı Kredi Koray GMYO 6,33 -1,56 42,25
Yapı ve Kredi Bank. 2,16 -1,37 -27,93
Yaprak Süt ve Besi Çift. 79,00 -2,83 9,14
Yataş 17,58 -1,12 21,66
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,04 -2,25 -30,91
Yeni Gimat GMYO 13,90 -1,42 19,91
Yeşil GMYO 1,19 0,00 -13,77
Yeşil Yapı 1,44 0,70 -21,74
Yeşil Yatırım Holding 82,40 -0,30 -13,58
Yibitaş İnşaat Malzeme 15.373,90 -0,80 -1,45
Yonga Mobilya 24,76 1,48 -16,88
Yükselen Çelik 5,63 0,18 7,61
Yünsa 13,15 0,46 -5,34
Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00
Zorlu Enerji 2,16 -0,92 -22,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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