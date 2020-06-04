Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,64
|-2,67
|95,70
|Acıpayam Selüloz
|9,25
|-1,80
|45,21
|Adel Kalemcilik
|13,04
|-2,10
|-16,94
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,69
|2,42
|18,32
|Afyon Çimento
|2,96
|0,00
|29,92
|Ak Enerji
|1,29
|2,38
|18,35
|Akbank
|5,84
|-0,17
|-27,99
|Akçansa
|9,92
|4,42
|2,33
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,05
|-1,44
|-2,84
|Akfen GMYO
|3,27
|0,00
|-19,26
|Akın Tekstil
|14,91
|0,07
|8,12
|Akiş GMYO
|3,70
|0,27
|-8,42
|Akmerkez GMYO
|27,38
|0,00
|22,21
|Aksa
|6,75
|0,75
|-3,62
|Aksa Enerji
|4,82
|0,84
|26,84
|Aksigorta
|6,56
|-1,06
|21,08
|Aksu Enerji
|10,05
|-0,40
|-32,41
|Alarko Carrıer
|67,00
|-0,81
|11,67
|Alarko GMYO
|15,25
|0,53
|0,45
|Alarko Holding
|5,35
|0,19
|-10,08
|Albaraka Türk
|1,50
|-1,96
|-1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,40
|-0,05
|61,13
|Alkim Kağıt
|9,83
|-1,40
|81,37
|Alkim Kimya
|12,20
|0,41
|96,71
|Altınyağ
|1,34
|3,08
|226,83
|Altınyunus Çeşme
|25,76
|-0,85
|157,86
|Anadolu Cam
|4,33
|0,00
|1,54
|Anadolu Efes
|20,00
|1,52
|-13,34
|Anadolu Grubu Holding
|18,88
|1,51
|7,33
|Anadolu Hayat Emek.
|6,61
|0,00
|8,63
|Anadolu Isuzu
|12,08
|-2,34
|-0,74
|Anadolu Sigorta
|5,77
|0,00
|38,92
|Anel Elektrik
|3,94
|-1,01
|22,74
|Arçelik
|16,58
|-0,12
|-20,44
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,64
|4,72
|Arena Bilgisayar
|15,34
|0,39
|110,57
|Armada Bilgisayar
|22,46
|-1,40
|37,03
|Arsan Tekstil
|5,07
|0,40
|41,62
|Artı Yatırım Holding
|2,15
|0,94
|165,43
|Aselsan
|32,00
|0,76
|52,82
|Ata GMYO
|3,41
|-0,87
|-24,72
|Atakule GMYO
|1,84
|-2,13
|-4,17
|Atlantis Yatırım Holding
|1,64
|1,23
|64,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|0,67
|4,17
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,86
|-0,16
|-4,07
|Avrasya GMYO
|2,18
|-9,17
|44,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,93
|-2,53
|6,04
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,70
|0,00
|11,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,75
|2,94
|13,64
|Ayen Enerji
|3,53
|-0,56
|1,73
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,00
|-2,28
|36,99
|Aygaz
|11,08
|-0,45
|-8,78
|Bagfaş
|17,32
|-1,42
|2,97
|Bak Ambalaj
|8,15
|-2,04
|10,88
|Balatacılar Balatacılık
|2,44
|0,41
|96,77
|Bantaş Ambalaj
|3,30
|-0,60
|30,95
|Banvit
|23,86
|2,14
|28,49
|Baştaş Başkent Çimento
|3,48
|-0,57
|34,36
|Batı Çimento
|3,13
|-0,95
|-5,44
|Batısöke Çimento
|1,31
|0,77
|0,00
|Bayrak EBT Taban
|3,60
|Bera Holding
|4,46
|0,90
|15,84
|Berkosan Yalıtım
|3,75
|-0,53
|36,86
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,55
|1,19
|4,08
|Beyaz Filo
|3,81
|-1,30
|20,57
|Bilici Yatırım
|7,54
|0,53
|72,54
|Bim Mağazalar
|66,65
|1,99
|44,24
|Birko Mensucat
|0,47
|-4,08
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,47
|0,00
|28,95
|Bizim Mağazaları
|14,71
|-1,01
|31,69
|Bomonti Elektrik
|4,50
|-10,00
|251,56
|Borusan Mannesmann
|10,60
|1,44
|-7,42
|Borusan Yat. Paz.
|68,90
|-1,22
|15,00
|Bosch Fren Sistemleri
|274,10
|-0,44
|-4,75
|Bossa
|9,59
|0,84
|18,98
|Brisa
|11,02
|-0,18
|17,50
|Burçelik
|8,83
|0,68
|51,98
|Burçelik Vana
|19,89
|5,24
|104,84
|Bursa Çimento
|4,24
|0,95
|5,91
|Carrefoursa
|7,17
|0,00
|52,23
|Casa Emtia Petrol
|25,00
|0,81
|166,24
|Ceo Event Medya
|3,65
|0,83
|-0,33
|Coca Cola İçecek
|41,14
|0,59
|8,67
|Cosmos Yat. Holding
|3,09
|5,10
|51,47
|Credıtwest Faktorıng
|3,36
|4,67
|16,67
|Çelebi
|86,95
|0,52
|-14,84
|Çelik Halat
|9,92
|0,40
|52,62
|Çemaş Döküm
|1,20
|1,69
|-4,27
|Çemtaş
|7,85
|-1,26
|-3,43
|Çimbeton
|67,40
|4,09
|63,35
|Çimentaş
|26,00
|0,00
|73,33
|Çimsa
|8,94
|0,56
|-1,54
|Çuhadaroğlu Metal
|3,40
|1,19
|6,58
|Dagi Giyim
|3,78
|1,07
|51,20
|Dagi Yatırım Holding
|7,40
|4,23
|227,43
|Dardanel
|11,85
|4,04
|212,66
|Datagate Bilgisayar
|9,10
|0,00
|16,52
|Demısaş Döküm
|3,78
|-0,26
|8,62
|Denge Holding
|1,50
|-1,32
|9,49
|Deniz GMYO
|4,64
|4,27
|-8,12
|Denizli Cam
|8,09
|-3,23
|-3,00
|Derimod
|6,95
|-1,97
|-2,66
|Derlüks Deri
|4,87
|3,40
|20,37
|Desa Deri
|4,80
|-0,83
|5,73
|Despec Bilgisayar
|6,81
|-0,29
|60,61
|Deva Holding
|18,98
|-4,14
|112,60
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,23
|-4,65
|57,69
|Ditaş Doğan
|16,41
|-0,91
|72,46
|DO-CO
|381,60
|1,84
|-32,34
|Doğan Burda
|13,19
|-4,63
|117,30
|Doğan Holding
|1,97
|0,51
|9,72
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,04
|-0,97
|23,64
|Doğusan
|2,31
|0,00
|11,06
|Doğuş GMYO
|5,48
|0,00
|20,97
|Doğuş Otomotiv
|11,00
|0,73
|15,55
|Döktaş Dökümcülük
|25,42
|-3,71
|-19,67
|Duran Doğan Basım
|16,47
|0,12
|17,31
|Dyo Boya
|5,91
|-1,34
|20,61
|Eczacıbaşı İlaç
|5,72
|-1,04
|56,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,45
|-1,19
|29,25
|Edip Gayrimenkul
|2,03
|-0,49
|46,04
|Ege Endüstri
|569,50
|-0,26
|1,23
|Ege Gübre
|80,85
|6,73
|62,35
|Ege Profil
|15,13
|-1,43
|26,40
|Ege Seramik
|4,82
|1,47
|29,92
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,25
|9,65
|290,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,01
|9,78
|158,97
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,68
|9,68
|240,00
|Egeplast
|17,61
|-1,07
|40,88
|Ekiz Kimya
|6,39
|-10,00
|947,54
|Emek Elektrik
|2,29
|-0,87
|44,03
|Eminiş Ambalaj
|4,45
|-0,45
|192,76
|Emlak Konut GMYO
|1,67
|0,60
|14,38
|Enerjisa Enerji
|8,36
|-0,71
|24,11
|Enka İnşaat
|5,47
|0,37
|-2,01
|Erbosan
|20,52
|-0,19
|-17,85
|Ereğli Demir Çelik
|8,53
|1,07
|-5,64
|Ersu Gıda
|4,82
|-0,41
|132,85
|Escort Teknoloji
|3,83
|-1,29
|175,54
|Etiler Gıda
|3,00
|-7,69
|22,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,83
|-1,08
|9,58
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,49
|2,05
|19,20
|Euro Yat. Ort.
|1,58
|-0,63
|33,90
|Euro Yatırım Holding
|1,71
|2,40
|14,00
|Fenerbahçe Futbol
|13,05
|-1,44
|-9,81
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,15
|0,73
|-9,19
|F-M İzmit Piston
|49,46
|-2,54
|4,43
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,53
|-1,31
|36,93
|Ford Otosan
|66,15
|-1,85
|0,05
|Formet Çelik Kapı
|4,42
|0,00
|47,33
|Frigo Pak Gıda
|16,14
|-9,98
|24,54
|Galatasaray Sportif
|3,48
|3,57
|71,43
|Garanti Bankası
|8,18
|-0,49
|-26,57
|Garanti Faktoring
|4,90
|0,00
|26,61
|Garanti Yat. Ort.
|1,82
|-4,21
|68,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,66
|4,43
|207,16
|Gedik Yatırım Holding
|24,44
|6,82
|217,82
|Gediz Ambalaj
|9,60
|-0,41
|42,01
|Gentaş
|2,33
|-1,27
|6,39
|Gersan Elektrik
|4,14
|3,50
|29,78
|Global Men. Değ.
|4,62
|-2,53
|145,74
|Global Yat. Holding
|3,70
|-0,54
|-24,02
|Good-Year
|4,92
|0,00
|21,48
|Göltaş Çimento
|16,49
|1,17
|-7,31
|Gözde Girişim
|4,33
|0,46
|-15,76
|GSD Denizcilik
|4,71
|-4,07
|83,98
|GSD Holding
|1,74
|-0,57
|16,78
|Gübre Fabrik.
|24,96
|2,97
|176,11
|Güler Yat. Holding
|7,35
|-9,93
|262,07
|Güneş Sigorta
|3,63
|-0,82
|66,51
|Halk GMYO
|2,01
|1,01
|64,75
|Halk Sigorta
|3,99
|0,25
|101,52
|Hatay Tekstil
|10,25
|2,50
|49,20
|Hedef Girişim
|2,58
|-0,39
|-1,15
|Hektaş
|15,18
|-0,65
|89,28
|HUB Girişim
|22,20
|-0,27
|136,46
|Hürriyet Gzt.
|1,57
|-2,48
|37,72
|ICBC Turkey Bank
|4,85
|0,41
|-7,97
|İdealist Danışmanlık
|3,39
|-1,17
|2,11
|İdealist GMYO
|4,52
|-3,00
|47,71
|İhlas Ev Aletleri
|1,77
|1,14
|-43,45
|İhlas Gayrimenkul
|1,37
|0,74
|14,17
|İhlas Gazetecilik
|3,77
|0,53
|-44,64
|İhlas Holding
|0,73
|2,82
|-19,78
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|2,68
|12,75
|İndeks Bilgisayar
|11,47
|0,17
|18,25
|Info Yatırım
|7,63
|-1,68
|-14,27
|İntema
|11,10
|2,59
|19,87
|İpek Doğal Enerji
|14,80
|1,16
|91,71
|İskenderun Demir Çelik
|7,08
|0,28
|-11,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)