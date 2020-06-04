Borsada günün ilk yarısı (1)

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,64 -2,67 95,70
Acıpayam Selüloz 9,25 -1,80 45,21
Adel Kalemcilik 13,04 -2,10 -16,94
Adese Alışveriş Ticaret 1,69 2,42 18,32
Afyon Çimento 2,96 0,00 29,92
Ak Enerji 1,29 2,38 18,35
Akbank 5,84 -0,17 -27,99
Akçansa 9,92 4,42 2,33
Akdenız Güvenlık Hız. 2,05 -1,44 -2,84
Akfen GMYO 3,27 0,00 -19,26
Akın Tekstil 14,91 0,07 8,12
Akiş GMYO 3,70 0,27 -8,42
Akmerkez GMYO 27,38 0,00 22,21
Aksa 6,75 0,75 -3,62
Aksa Enerji 4,82 0,84 26,84
Aksigorta 6,56 -1,06 21,08
Aksu Enerji 10,05 -0,40 -32,41
Alarko Carrıer 67,00 -0,81 11,67
Alarko GMYO 15,25 0,53 0,45
Alarko Holding 5,35 0,19 -10,08
Albaraka Türk 1,50 -1,96 -1,96
Alcatel Lucent Teletaş 19,40 -0,05 61,13
Alkim Kağıt 9,83 -1,40 81,37
Alkim Kimya 12,20 0,41 96,71
Altınyağ 1,34 3,08 226,83
Altınyunus Çeşme 25,76 -0,85 157,86
Anadolu Cam 4,33 0,00 1,54
Anadolu Efes 20,00 1,52 -13,34
Anadolu Grubu Holding 18,88 1,51 7,33
Anadolu Hayat Emek. 6,61 0,00 8,63
Anadolu Isuzu 12,08 -2,34 -0,74
Anadolu Sigorta 5,77 0,00 38,92
Anel Elektrik 3,94 -1,01 22,74
Arçelik 16,58 -0,12 -20,44
ARD Bilişim Teknolojileri 30,64 4,72
Arena Bilgisayar 15,34 0,39 110,57
Armada Bilgisayar 22,46 -1,40 37,03
Arsan Tekstil 5,07 0,40 41,62
Artı Yatırım Holding 2,15 0,94 165,43
Aselsan 32,00 0,76 52,82
Ata GMYO 3,41 -0,87 -24,72
Atakule GMYO 1,84 -2,13 -4,17
Atlantis Yatırım Holding 1,64 1,23 64,00
Atlas Yat. Ort. 1,50 0,67 4,17
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,86 -0,16 -4,07
Avrasya GMYO 2,18 -9,17 44,37
Avrasya Petrol ve Tur. 1,93 -2,53 6,04
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,70 0,00 11,11
Avrupa Yatırım Holding 1,75 2,94 13,64
Ayen Enerji 3,53 -0,56 1,73
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 3,00 -2,28 36,99
Aygaz 11,08 -0,45 -8,78
Bagfaş 17,32 -1,42 2,97
Bak Ambalaj 8,15 -2,04 10,88
Balatacılar Balatacılık 2,44 0,41 96,77
Bantaş Ambalaj 3,30 -0,60 30,95
Banvit 23,86 2,14 28,49
Baştaş Başkent Çimento 3,48 -0,57 34,36
Batı Çimento 3,13 -0,95 -5,44
Batısöke Çimento 1,31 0,77 0,00
Bayrak EBT Taban 3,60
Bera Holding 4,46 0,90 15,84
Berkosan Yalıtım 3,75 -0,53 36,86
Beşiktaş Futbol Yat. 2,55 1,19 4,08
Beyaz Filo 3,81 -1,30 20,57
Bilici Yatırım 7,54 0,53 72,54
Bim Mağazalar 66,65 1,99 44,24
Birko Mensucat 0,47 -4,08 51,61
Birlik Mensucat 1,47 0,00 28,95
Bizim Mağazaları 14,71 -1,01 31,69
Bomonti Elektrik 4,50 -10,00 251,56
Borusan Mannesmann 10,60 1,44 -7,42
Borusan Yat. Paz. 68,90 -1,22 15,00
Bosch Fren Sistemleri 274,10 -0,44 -4,75
Bossa 9,59 0,84 18,98
Brisa 11,02 -0,18 17,50
Burçelik 8,83 0,68 51,98
Burçelik Vana 19,89 5,24 104,84
Bursa Çimento 4,24 0,95 5,91
Carrefoursa 7,17 0,00 52,23
Casa Emtia Petrol 25,00 0,81 166,24
Ceo Event Medya 3,65 0,83 -0,33
Coca Cola İçecek 41,14 0,59 8,67
Cosmos Yat. Holding 3,09 5,10 51,47
Credıtwest Faktorıng 3,36 4,67 16,67
Çelebi 86,95 0,52 -14,84
Çelik Halat 9,92 0,40 52,62
Çemaş Döküm 1,20 1,69 -4,27
Çemtaş 7,85 -1,26 -3,43
Çimbeton 67,40 4,09 63,35
Çimentaş 26,00 0,00 73,33
Çimsa 8,94 0,56 -1,54
Çuhadaroğlu Metal 3,40 1,19 6,58
Dagi Giyim 3,78 1,07 51,20
Dagi Yatırım Holding 7,40 4,23 227,43
Dardanel 11,85 4,04 212,66
Datagate Bilgisayar 9,10 0,00 16,52
Demısaş Döküm 3,78 -0,26 8,62
Denge Holding 1,50 -1,32 9,49
Deniz GMYO 4,64 4,27 -8,12
Denizli Cam 8,09 -3,23 -3,00
Derimod 6,95 -1,97 -2,66
Derlüks Deri 4,87 3,40 20,37
Desa Deri 4,80 -0,83 5,73
Despec Bilgisayar 6,81 -0,29 60,61
Deva Holding 18,98 -4,14 112,60
Diriteks Diriliş Tekstil 1,23 -4,65 57,69
Ditaş Doğan 16,41 -0,91 72,46
DO-CO 381,60 1,84 -32,34
Doğan Burda 13,19 -4,63 117,30
Doğan Holding 1,97 0,51 9,72
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,04 -0,97 23,64
Doğusan 2,31 0,00 11,06
Doğuş GMYO 5,48 0,00 20,97
Doğuş Otomotiv 11,00 0,73 15,55
Döktaş Dökümcülük 25,42 -3,71 -19,67
Duran Doğan Basım 16,47 0,12 17,31
Dyo Boya 5,91 -1,34 20,61
Eczacıbaşı İlaç 5,72 -1,04 56,69
Eczacıbaşı Yatırım 12,45 -1,19 29,25
Edip Gayrimenkul 2,03 -0,49 46,04
Ege Endüstri 569,50 -0,26 1,23
Ege Gübre 80,85 6,73 62,35
Ege Profil 15,13 -1,43 26,40
Ege Seramik 4,82 1,47 29,92
Egeli & Co Tarım Girişim 1,25 9,65 290,63
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,01 9,78 158,97
Egeli&Co Yatırım Holding 0,68 9,68 240,00
Egeplast 17,61 -1,07 40,88
Ekiz Kimya 6,39 -10,00 947,54
Emek Elektrik 2,29 -0,87 44,03
Eminiş Ambalaj 4,45 -0,45 192,76
Emlak Konut GMYO 1,67 0,60 14,38
Enerjisa Enerji 8,36 -0,71 24,11
Enka İnşaat 5,47 0,37 -2,01
Erbosan 20,52 -0,19 -17,85
Ereğli Demir Çelik 8,53 1,07 -5,64
Ersu Gıda 4,82 -0,41 132,85
Escort Teknoloji 3,83 -1,29 175,54
Etiler Gıda 3,00 -7,69 22,45
Euro Kapital Yat. Ort. 1,83 -1,08 9,58
Euro Trend Yat. Ort. 1,49 2,05 19,20
Euro Yat. Ort. 1,58 -0,63 33,90
Euro Yatırım Holding 1,71 2,40 14,00
Fenerbahçe Futbol 13,05 -1,44 -9,81
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,15 0,73 -9,19
F-M İzmit Piston 49,46 -2,54 4,43
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,53 -1,31 36,93
Ford Otosan 66,15 -1,85 0,05
Formet Çelik Kapı 4,42 0,00 47,33
Frigo Pak Gıda 16,14 -9,98 24,54
Galatasaray Sportif 3,48 3,57 71,43
Garanti Bankası 8,18 -0,49 -26,57
Garanti Faktoring 4,90 0,00 26,61
Garanti Yat. Ort. 1,82 -4,21 68,52
Gedik Y. Men. Değ. 9,66 4,43 207,16
Gedik Yatırım Holding 24,44 6,82 217,82
Gediz Ambalaj 9,60 -0,41 42,01
Gentaş 2,33 -1,27 6,39
Gersan Elektrik 4,14 3,50 29,78
Global Men. Değ. 4,62 -2,53 145,74
Global Yat. Holding 3,70 -0,54 -24,02
Good-Year 4,92 0,00 21,48
Göltaş Çimento 16,49 1,17 -7,31
Gözde Girişim 4,33 0,46 -15,76
GSD Denizcilik 4,71 -4,07 83,98
GSD Holding 1,74 -0,57 16,78
Gübre Fabrik. 24,96 2,97 176,11
Güler Yat. Holding 7,35 -9,93 262,07
Güneş Sigorta 3,63 -0,82 66,51
Halk GMYO 2,01 1,01 64,75
Halk Sigorta 3,99 0,25 101,52
Hatay Tekstil 10,25 2,50 49,20
Hedef Girişim 2,58 -0,39 -1,15
Hektaş 15,18 -0,65 89,28
HUB Girişim 22,20 -0,27 136,46
Hürriyet Gzt. 1,57 -2,48 37,72
ICBC Turkey Bank 4,85 0,41 -7,97
İdealist Danışmanlık 3,39 -1,17 2,11
İdealist GMYO 4,52 -3,00 47,71
İhlas Ev Aletleri 1,77 1,14 -43,45
İhlas Gayrimenkul 1,37 0,74 14,17
İhlas Gazetecilik 3,77 0,53 -44,64
İhlas Holding 0,73 2,82 -19,78
İhlas Yayın Holding 1,15 2,68 12,75
İndeks Bilgisayar 11,47 0,17 18,25
Info Yatırım 7,63 -1,68 -14,27
İntema 11,10 2,59 19,87
İpek Doğal Enerji 14,80 1,16 91,71
İskenderun Demir Çelik 7,08 0,28 -11,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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