Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,38
|0,90
|81,72
|Acıpayam Selüloz
|9,02
|0,22
|42,84
|Adel Kalemcilik
|16,42
|0,55
|4,59
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,00
|-0,50
|40,03
|Afyon Çimento
|4,06
|0,00
|78,21
|Ak Enerji
|2,22
|4,23
|103,67
|Akbank
|5,12
|0,79
|-36,87
|Akçansa
|12,49
|0,48
|28,84
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,58
|0,00
|117,06
|Akfen GMYO
|3,16
|0,00
|-21,98
|Akın Tekstil
|14,68
|-0,20
|6,45
|Akiş GMYO
|2,75
|0,00
|-12,21
|Akmerkez GMYO
|42,80
|-0,47
|91,03
|Aksa
|7,05
|0,57
|0,67
|Aksa Enerji
|5,86
|-0,51
|54,21
|Aksigorta
|7,09
|-0,98
|30,86
|Aksu Enerji
|11,35
|-0,26
|-23,67
|Alarko Carrıer
|87,20
|-1,02
|46,00
|Alarko GMYO
|15,27
|0,99
|3,89
|Alarko Holding
|4,94
|1,86
|-16,97
|Albaraka Türk
|1,61
|1,90
|5,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,14
|-2,97
|100,50
|Alkim Kağıt
|13,48
|0,67
|148,72
|Alkim Kimya
|12,75
|0,39
|105,58
|Altınyağ Madencilik Ve Enerji
|1,19
|-3,25
|190,24
|Altınyunus Çeşme
|40,50
|0,00
|305,41
|Anadolu Cam
|5,40
|0,75
|26,64
|Anadolu Efes
|19,62
|0,62
|-7,79
|Anadolu Grubu Holding
|17,27
|1,83
|-1,82
|Anadolu Hayat Emek.
|7,58
|2,29
|24,57
|Anadolu Isuzu
|13,62
|3,18
|11,91
|Anadolu Sigorta
|6,34
|-0,31
|52,64
|Anel Elektrik
|5,27
|-0,57
|64,42
|Arçelik
|22,74
|-0,61
|9,12
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,40
|-0,35
|Arena Bilgisayar
|23,70
|1,72
|225,33
|Armada Bilgisayar
|33,14
|-5,64
|102,20
|Arsan Tekstil
|5,16
|5,09
|44,13
|Artı Yatırım Holding
|2,42
|-9,70
|198,77
|Aselsan
|17,72
|0,23
|69,75
|Ata GMYO
|3,22
|-0,31
|-28,92
|Atakule GMYO
|2,56
|-1,92
|33,33
|Atlantis Yatırım Holding
|2,14
|0,00
|114,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|-3,92
|52,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,30
|-0,37
|-0,79
|Avrasya GMYO
|2,17
|-0,91
|43,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,64
|0,00
|45,05
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,70
|0,01
|12,89
|Avrupa Yatırım Holding
|1,81
|9,70
|17,53
|Ayen Enerji
|6,03
|-3,52
|73,78
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|5,75
|-0,86
|162,56
|Aygaz
|12,86
|0,47
|5,88
|Bagfaş
|14,49
|0,69
|-13,85
|Bak Ambalaj
|9,30
|-1,90
|27,67
|Balatacılar Balatacılık
|2,08
|0,48
|67,74
|Bantaş Ambalaj
|3,74
|1,08
|48,41
|Banvit
|23,94
|-1,07
|28,92
|Baştaş Başkent Çimento
|4,26
|6,77
|64,48
|Batı Çimento
|3,50
|1,16
|5,74
|Batısöke Çimento
|1,64
|0,00
|25,19
|Bayrak Taban Sanayi
|6,51
|-0,61
|Bera Holding
|8,75
|3,31
|127,27
|Berkosan Yalıtım
|4,25
|4,94
|55,11
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,92
|0,00
|19,18
|Beyaz Filo
|3,64
|1,96
|16,30
|Bilici Yatırım
|7,53
|0,00
|75,13
|Bim Mağazalar
|68,35
|-0,44
|47,91
|Birko Mensucat
|0,43
|0,00
|38,71
|Birlik Mensucat
|2,32
|2,65
|103,51
|Bizim Mağazaları
|14,80
|-0,94
|32,50
|Bomonti Elektrik
|6,55
|0,00
|411,72
|Borusan Mannesmann
|13,61
|5,91
|18,86
|Borusan Yat. Paz.
|92,10
|2,68
|53,72
|Bosch Fren Sistemleri
|775,80
|-1,05
|169,58
|Bossa
|9,16
|-0,97
|13,65
|Brisa
|11,43
|0,62
|21,87
|Burçelik
|23,54
|-1,09
|305,16
|Burçelik Vana
|58,00
|0,00
|497,32
|Bursa Çimento
|5,60
|-0,53
|39,88
|Carrefoursa
|6,27
|-0,32
|33,12
|Casa Emtia Petrol
|30,00
|0,00
|219,49
|Ceo Event Medya
|4,00
|-0,50
|9,22
|Coca Cola İçecek
|44,34
|0,14
|17,12
|Cosmos Yat. Holding
|3,25
|4,84
|59,31
|Credıtwest Faktorıng
|5,74
|-5,90
|99,31
|Çelebi
|71,40
|-0,70
|-30,07
|Çelik Halat
|12,43
|0,40
|91,23
|Çemaş Döküm
|1,62
|-0,61
|29,24
|Çemtaş
|10,20
|1,09
|25,48
|Çimbeton
|70,90
|-1,18
|71,84
|Çimentaş
|24,92
|-0,40
|66,13
|Çimsa
|12,12
|-0,33
|33,48
|Çuhadaroğlu Metal
|3,79
|-1,56
|18,81
|Dagi Giyim
|9,38
|-1,26
|275,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,72
|-1,03
|197,35
|Dardanel
|11,99
|0,00
|216,36
|Datagate Bilgisayar
|8,86
|0,57
|13,44
|Demısaş Döküm
|5,09
|0,20
|46,26
|Denge Holding
|2,45
|2,08
|78,83
|Deniz GMYO
|3,50
|-4,37
|66,34
|Denizli Cam
|7,08
|0,43
|-15,11
|Derimod
|6,19
|0,81
|-13,31
|Derlüks Deri
|8,60
|4,62
|112,57
|Desa Deri
|5,89
|-0,17
|29,74
|Despec Bilgisayar
|6,98
|0,14
|64,62
|Deva Holding
|19,80
|0,10
|121,78
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,32
|-0,43
|197,44
|Ditaş Doğan
|28,90
|1,12
|203,73
|DO-CO
|330,40
|0,46
|-41,42
|Doğan Burda
|26,28
|0,31
|332,95
|Doğan Holding
|2,16
|0,93
|20,30
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,52
|0,00
|52,73
|Doğusan
|2,79
|-3,46
|34,13
|Doğuş GMYO
|11,45
|7,31
|152,76
|Doğuş Otomotiv
|15,87
|-0,69
|66,70
|Döktaş Dökümcülük
|26,82
|-0,96
|-15,25
|Duran Doğan Basım
|16,37
|-0,73
|16,60
|Dyo Boya
|5,87
|0,69
|19,80
|Eczacıbaşı İlaç
|5,81
|0,69
|59,15
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,38
|0,00
|49,29
|Edip Gayrimenkul
|2,35
|-1,26
|69,06
|Ege Endüstri
|688,00
|-0,56
|22,30
|Ege Gübre
|99,50
|-0,90
|101,84
|Ege Profil
|16,24
|-0,06
|35,67
|Ege Seramik
|5,51
|-0,72
|49,79
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,04
|0,00
|225,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,12
|3,70
|187,18
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,72
|0,00
|260,00
|Egeplast
|16,88
|0,00
|35,04
|Ekiz Kimya
|9,02
|0,00
|1378,69
|Emek Elektrik
|2,73
|0,00
|71,70
|Eminiş Ambalaj
|3,46
|0,00
|127,63
|Emlak Konut GMYO
|2,03
|0,00
|40,22
|Enerjisa Enerji
|8,67
|-0,34
|28,71
|Enka İnşaat
|6,89
|4,08
|23,43
|Erbosan
|23,62
|4,24
|-5,44
|Ereğli Demir Çelik
|8,91
|-1,00
|1,15
|Ersu Gıda
|3,95
|-0,50
|90,82
|Escort Teknoloji
|3,36
|3,70
|141,73
|Etiler Gıda
|4,15
|9,79
|69,39
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,79
|0,00
|11,61
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,57
|0,64
|31,51
|Euro Yat. Ort.
|1,51
|0,00
|34,13
|Euro Yatırım Holding
|1,71
|0,00
|14,00
|Fade Gıda
|5,01
|-9,89
|Fenerbahçe Futbol
|18,65
|3,04
|28,89
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,69
|-0,81
|-19,26
|F-M İzmit Piston
|77,20
|-2,71
|63,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,35
|-0,86
|34,59
|Ford Otosan
|91,05
|-1,14
|37,72
|Formet Çelik Kapı
|3,03
|-0,33
|1,00
|Frigo Pak Gıda
|32,68
|4,88
|152,16
|Galatasaray Sportif
|2,67
|0,00
|31,53
|Garanti Bankası
|7,20
|0,84
|-35,37
|Garanti Faktoring
|12,02
|7,32
|210,59
|Garanti Yat. Ort.
|2,29
|0,88
|112,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,31
|0,11
|196,03
|Gedik Yatırım Holding
|22,58
|0,89
|193,63
|Gediz Ambalaj
|13,26
|-0,90
|96,15
|Gentaş
|2,74
|2,24
|32,88
|Gersan Elektrik
|6,14
|-0,97
|92,48
|Global Men. Değ.
|4,68
|-0,43
|148,94
|Global Yat. Holding
|4,52
|-2,59
|-7,19
|Good-Year
|4,63
|1,54
|14,32
|Göltaş Çimento
|20,18
|0,60
|13,43
|Gözde Girişim
|5,40
|0,75
|5,06
|GSD Denizcilik
|4,07
|2,01
|58,98
|GSD Holding
|2,26
|-0,44
|51,68
|Gübre Fabrik.
|28,68
|-0,07
|217,26
|Güler Yat. Holding
|17,21
|-1,49
|747,78
|Güneş Sigorta
|6,15
|0,82
|182,11
|Halk GMYO
|2,16
|2,37
|77,44
|Halk Sigorta
|3,48
|5,45
|107,93
|Hatay Tekstil
|9,21
|-0,11
|36,77
|Hedef Girişim
|4,04
|3,06
|54,79
|Hektaş
|12,24
|-1,05
|52,62
|HUB Girişim
|17,87
|1,65
|90,34
|Hürriyet Gzt.
|1,58
|1,28
|38,60
|ICBC Turkey Bank
|5,93
|-0,17
|12,52
|İdealist Danışmanlık
|4,22
|0,24
|27,11
|İdealist GMYO
|4,74
|1,07
|54,90
|İhlas Ev Aletleri
|1,80
|-0,55
|-42,49
|İhlas Gayrimenkul
|1,60
|-1,23
|33,33
|İhlas Gazetecilik
|2,49
|-1,19
|-45,15
|İhlas Holding
|0,82
|-1,20
|-9,89
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|-0,83
|42,75
|İndeks Bilgisayar
|12,17
|-1,30
|29,75
|Info Yatırım
|6,08
|0,33
|25,03
|İntema
|11,95
|-0,17
|29,05
|İpek Doğal Enerji
|14,00
|3,09
|81,35
|İskenderun Demir Çelik
|7,06
|0,86
|-9,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)