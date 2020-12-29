Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|8,07
|1,00
|333,87
|Acıpayam Selüloz
|18,41
|3,89
|191,54
|Adel Kalemcilik
|30,24
|-1,43
|92,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,88
|-2,04
|101,64
|Afyon Çimento
|4,73
|0,00
|107,61
|Ak Enerji
|2,21
|0,00
|102,75
|Akbank
|6,52
|-0,31
|-19,61
|Akçansa
|16,42
|-0,79
|69,38
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,14
|-2,84
|143,60
|Akfen GMYO
|4,88
|-0,41
|20,49
|Akın Tekstil
|32,14
|-1,71
|133,07
|Akiş GMYO
|3,57
|-0,28
|13,97
|Akmerkez GMYO
|66,00
|0,84
|194,58
|Aksa
|14,59
|1,67
|108,33
|Aksa Enerji
|7,45
|2,62
|96,05
|Aksigorta
|9,28
|-1,07
|71,29
|Aksu Enerji
|14,06
|-1,26
|-5,45
|Alarko Carrıer
|342,00
|0,59
|472,62
|Alarko GMYO
|25,58
|-0,54
|74,04
|Alarko Holding
|8,32
|0,60
|41,62
|Albaraka Türk
|2,01
|1,52
|31,37
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,00
|2,46
|149,17
|Alkim Kağıt
|14,14
|0,28
|160,90
|Alkim Kimya
|14,37
|-0,76
|131,70
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,30
|1,32
|460,98
|Altınyunus Çeşme
|45,42
|-0,09
|354,65
|Anadolu Efes
|23,64
|0,42
|11,10
|Anadolu Grubu Holding
|27,06
|0,00
|53,84
|Anadolu Hayat Emek.
|8,27
|-1,43
|35,91
|Anadolu Isuzu
|18,74
|-1,99
|53,99
|Anadolu Sigorta
|7,37
|-0,27
|77,44
|Anel Elektrik
|3,12
|1,96
|76,98
|Arçelik
|30,52
|-0,65
|46,45
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,98
|-1,14
|Arena Bilgisayar
|33,98
|-0,88
|366,44
|Armada Bilgisayar
|49,72
|1,26
|203,36
|Arsan Tekstil
|7,31
|-1,48
|104,19
|Artı Yatırım Holding
|6,00
|-2,44
|640,74
|Arzum Ev Aletleri
|24,86
|10,00
|Aselsan
|17,97
|-0,22
|73,08
|Ata GMYO
|5,44
|0,93
|20,09
|Atakule GMYO
|2,46
|-1,20
|28,13
|Atlantis Yatırım Holding
|6,20
|8,01
|520,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,79
|-0,56
|88,38
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,17
|-0,06
|28,08
|Avrasya GMYO
|4,22
|0,00
|179,47
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,27
|0,00
|79,67
|Avrupa Yatırım Holding
|5,40
|1,50
|250,65
|Ayen Enerji
|5,42
|-0,91
|56,20
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|11,80
|2,61
|438,81
|Aygaz
|14,52
|0,97
|19,55
|Bagfaş
|20,20
|-2,23
|20,10
|Bak Ambalaj
|20,38
|-1,36
|179,77
|Balatacılar Balatacılık
|8,60
|0,00
|593,55
|Bantaş Ambalaj
|4,77
|0,00
|121,43
|Banvit
|49,16
|-2,07
|164,73
|Baştaş Başkent Çimento
|14,41
|10,00
|456,37
|Batı Çimento
|4,68
|0,00
|41,39
|Batısöke Çimento
|2,49
|-0,40
|90,08
|Bayrak Taban Sanayi
|10,95
|2,82
|Bera Holding
|17,51
|9,99
|354,81
|Berkosan Yalıtım
|8,43
|-5,60
|207,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,29
|-3,16
|75,10
|Beyaz Filo
|9,89
|0,51
|215,99
|Bilici Yatırım
|6,82
|-1,02
|137,92
|Bim Mağazalar
|73,65
|0,14
|59,38
|Birko Mensucat
|1,15
|0,00
|270,97
|Birlik Mensucat
|3,50
|-8,14
|207,02
|Bizim Mağazaları
|15,62
|0,13
|41,06
|Borusan Mannesmann
|28,28
|1,22
|146,99
|Borusan Yat. Paz.
|472,00
|-6,07
|687,80
|Bosch Fren Sistemleri
|1.279,90
|-3,91
|344,75
|Bossa
|16,63
|0,54
|106,33
|Brisa
|19,98
|1,32
|113,03
|Burçelik
|22,02
|4,86
|279,00
|Burçelik Vana
|53,00
|4,95
|445,83
|Bursa Çimento
|11,15
|0,63
|178,51
|Carrefoursa
|68,85
|-4,11
|160,33
|Casa Emtia Petrol
|85,00
|-5,56
|805,22
|Ceo Event Medya
|6,74
|0,75
|84,04
|Coca Cola İçecek
|62,60
|0,08
|65,35
|Cosmos Yat. Holding
|7,99
|0,00
|291,67
|Credıtwest Faktorıng
|6,25
|-2,34
|117,01
|Çelebi
|158,10
|8,96
|59,14
|Çelik Halat
|19,49
|1,40
|199,85
|Çemaş Döküm
|2,16
|-0,92
|72,32
|Çemtaş
|16,45
|-1,26
|102,36
|Çimbeton
|263,70
|9,97
|539,12
|Çimentaş
|34,08
|0,77
|127,20
|Çimsa
|17,92
|0,28
|97,36
|Çuhadaroğlu Metal
|7,74
|-0,90
|142,63
|Dagi Giyim
|8,22
|-0,84
|228,80
|Dagi Yatırım Holding
|13,86
|0,00
|513,27
|Dardanel
|31,16
|0,00
|722,16
|Datagate Bilgisayar
|15,24
|0,07
|95,13
|Demısaş Döküm
|6,78
|-5,70
|94,83
|Denge Holding
|5,59
|0,72
|308,03
|Deniz GMYO
|3,26
|-0,31
|54,93
|Derimod
|10,00
|-1,19
|40,06
|Derlüks Deri
|8,48
|-0,47
|109,60
|Desa Deri
|9,53
|-1,55
|109,91
|Despec Bilgisayar
|12,61
|0,32
|197,41
|Deva Holding
|24,32
|0,16
|172,41
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,88
|-0,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,73
|0,81
|378,21
|Ditaş Doğan
|33,04
|-0,48
|247,24
|DO-CO
|564,10
|2,56
|0,02
|Doğan Burda
|22,98
|-0,43
|278,58
|Doğan Holding
|3,05
|1,67
|69,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,67
|0,38
|61,82
|Doğusan
|3,86
|-2,77
|85,58
|Doğuş GMYO
|8,32
|-1,30
|83,66
|Doğuş Otomotiv
|30,18
|6,04
|217,02
|Döktaş Dökümcülük
|30,68
|-0,07
|-3,05
|Duran Doğan Basım
|10,59
|0,57
|59,27
|Dyo Boya
|11,30
|-0,35
|130,61
|Eczacıbaşı İlaç
|7,69
|-3,03
|110,65
|Eczacıbaşı Yatırım
|28,64
|-3,83
|197,33
|Edip Gayrimenkul
|3,20
|1,27
|130,22
|Ege Endüstri
|1.775,00
|-1,62
|215,52
|Ege Gübre
|146,40
|-1,68
|196,98
|Ege Profil
|33,88
|0,77
|183,04
|Ege Seramik
|9,78
|0,31
|165,87
|Egeplast
|28,50
|1,06
|128,00
|Ekiz Kimya
|7,20
|0,00
|1080,33
|Emek Elektrik
|5,75
|-3,36
|261,64
|Eminiş Ambalaj
|37,20
|0,00
|2347,37
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|0,00
|49,20
|Enerjisa Enerji
|12,34
|4,31
|83,19
|Enka İnşaat
|7,33
|0,00
|31,32
|Erbosan
|41,34
|-0,14
|65,49
|Ereğli Demir Çelik
|14,18
|-0,14
|60,98
|Ersu Gıda
|5,07
|-0,20
|144,93
|Escort Teknoloji
|6,53
|1,87
|369,78
|Esenboğa Elektrik
|18,12
|-0,33
|Etiler Gıda
|3,99
|0,00
|241,72
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,77
|0,00
|135,07
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,45
|-1,71
|188,99
|Euro Yat. Ort.
|4,90
|5,38
|335,27
|Euro Yatırım Holding
|2,87
|-2,38
|91,33
|Fade Gıda
|6,22
|-0,80
|Fenerbahçe Futbol
|28,48
|-1,11
|96,82
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,73
|1,82
|47,26
|F-M İzmit Piston
|124,60
|-1,27
|163,08
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,43
|-2,74
|61,64
|Ford Otosan
|126,20
|1,53
|90,88
|Formet Çelik Kapı
|5,06
|-2,69
|68,67
|Frigo Pak Gıda
|21,20
|0,95
|202,62
|Galatasaray Sportif
|4,01
|-1,96
|97,54
|Garanti Bankası
|9,92
|0,40
|-10,95
|Garanti Faktoring
|10,81
|0,09
|179,33
|Garanti Yat. Ort.
|3,39
|0,30
|240,09
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,06
|-1,58
|315,27
|Gediz Ambalaj
|27,30
|-1,44
|303,85
|Gentaş
|6,03
|-1,31
|192,43
|Gersan Elektrik
|6,17
|-0,64
|93,42
|Global Men. Değ.
|5,75
|0,00
|205,85
|Global Yat. Holding
|4,69
|-0,42
|-3,70
|Good-Year
|8,07
|-1,47
|99,26
|Göltaş Çimento
|40,76
|-1,31
|129,12
|Gözde Girişim
|7,73
|-0,90
|50,39
|GSD Denizcilik
|4,99
|0,00
|94,92
|GSD Holding
|2,52
|2,86
|69,13
|Gübre Fabrik.
|74,00
|5,11
|718,58
|Güler Yat. Holding
|11,40
|-1,89
|461,58
|Halk GMYO
|3,23
|-2,12
|177,34
|Hatay Tekstil
|14,37
|-1,03
|113,40
|Hedef Girişim
|8,09
|-2,53
|239,02
|Hektaş
|17,82
|-1,11
|122,19
|HUB Girişim
|18,66
|-1,37
|98,75
|Hürriyet Gzt.
|2,14
|-0,47
|87,72
|ICBC Turkey Bank
|6,55
|0,77
|24,29
|İdealist Danışmanlık
|14,32
|-3,24
|331,33
|İdealist GMYO
|6,51
|-1,96
|112,75
|İhlas Ev Aletleri
|1,90
|-1,55
|-39,30
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|0,79
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,12
|-1,90
|-9,25
|İhlas Holding
|1,23
|1,65
|35,16
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|0,86
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|17,74
|-0,06
|89,13
|Info Yatırım
|6,54
|-2,24
|241,55
|İntema
|32,98
|7,08
|256,16
|Inveo Yatırım Holding
|49,38
|0,24
|542,13
|İpek Doğal Enerji
|13,15
|-0,38
|70,34
|İskenderun Demir Çelik
|9,95
|-0,40
|27,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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