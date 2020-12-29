Borsada günün ilk yarısı (1)

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 8,07 1,00 333,87
Acıpayam Selüloz 18,41 3,89 191,54
Adel Kalemcilik 30,24 -1,43 92,61
Adese Alışveriş Ticaret 2,88 -2,04 101,64
Afyon Çimento 4,73 0,00 107,61
Ak Enerji 2,21 0,00 102,75
Akbank 6,52 -0,31 -19,61
Akçansa 16,42 -0,79 69,38
Akdeniz Yatırım Hold. 5,14 -2,84 143,60
Akfen GMYO 4,88 -0,41 20,49
Akın Tekstil 32,14 -1,71 133,07
Akiş GMYO 3,57 -0,28 13,97
Akmerkez GMYO 66,00 0,84 194,58
Aksa 14,59 1,67 108,33
Aksa Enerji 7,45 2,62 96,05
Aksigorta 9,28 -1,07 71,29
Aksu Enerji 14,06 -1,26 -5,45
Alarko Carrıer 342,00 0,59 472,62
Alarko GMYO 25,58 -0,54 74,04
Alarko Holding 8,32 0,60 41,62
Albaraka Türk 2,01 1,52 31,37
Alcatel Lucent Teletaş 30,00 2,46 149,17
Alkim Kağıt 14,14 0,28 160,90
Alkim Kimya 14,37 -0,76 131,70
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,30 1,32 460,98
Altınyunus Çeşme 45,42 -0,09 354,65
Anadolu Efes 23,64 0,42 11,10
Anadolu Grubu Holding 27,06 0,00 53,84
Anadolu Hayat Emek. 8,27 -1,43 35,91
Anadolu Isuzu 18,74 -1,99 53,99
Anadolu Sigorta 7,37 -0,27 77,44
Anel Elektrik 3,12 1,96 76,98
Arçelik 30,52 -0,65 46,45
ARD Bilişim Teknolojileri 44,98 -1,14
Arena Bilgisayar 33,98 -0,88 366,44
Armada Bilgisayar 49,72 1,26 203,36
Arsan Tekstil 7,31 -1,48 104,19
Artı Yatırım Holding 6,00 -2,44 640,74
Arzum Ev Aletleri 24,86 10,00
Aselsan 17,97 -0,22 73,08
Ata GMYO 5,44 0,93 20,09
Atakule GMYO 2,46 -1,20 28,13
Atlantis Yatırım Holding 6,20 8,01 520,00
Atlas Yat. Ort. 1,79 -0,56 88,38
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,17 -0,06 28,08
Avrasya GMYO 4,22 0,00 179,47
Avrasya Petrol ve Tur. 3,27 0,00 79,67
Avrupa Yatırım Holding 5,40 1,50 250,65
Ayen Enerji 5,42 -0,91 56,20
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 11,80 2,61 438,81
Aygaz 14,52 0,97 19,55
Bagfaş 20,20 -2,23 20,10
Bak Ambalaj 20,38 -1,36 179,77
Balatacılar Balatacılık 8,60 0,00 593,55
Bantaş Ambalaj 4,77 0,00 121,43
Banvit 49,16 -2,07 164,73
Baştaş Başkent Çimento 14,41 10,00 456,37
Batı Çimento 4,68 0,00 41,39
Batısöke Çimento 2,49 -0,40 90,08
Bayrak Taban Sanayi 10,95 2,82
Bera Holding 17,51 9,99 354,81
Berkosan Yalıtım 8,43 -5,60 207,66
Beşiktaş Futbol Yat. 4,29 -3,16 75,10
Beyaz Filo 9,89 0,51 215,99
Bilici Yatırım 6,82 -1,02 137,92
Bim Mağazalar 73,65 0,14 59,38
Birko Mensucat 1,15 0,00 270,97
Birlik Mensucat 3,50 -8,14 207,02
Bizim Mağazaları 15,62 0,13 41,06
Borusan Mannesmann 28,28 1,22 146,99
Borusan Yat. Paz. 472,00 -6,07 687,80
Bosch Fren Sistemleri 1.279,90 -3,91 344,75
Bossa 16,63 0,54 106,33
Brisa 19,98 1,32 113,03
Burçelik 22,02 4,86 279,00
Burçelik Vana 53,00 4,95 445,83
Bursa Çimento 11,15 0,63 178,51
Carrefoursa 68,85 -4,11 160,33
Casa Emtia Petrol 85,00 -5,56 805,22
Ceo Event Medya 6,74 0,75 84,04
Coca Cola İçecek 62,60 0,08 65,35
Cosmos Yat. Holding 7,99 0,00 291,67
Credıtwest Faktorıng 6,25 -2,34 117,01
Çelebi 158,10 8,96 59,14
Çelik Halat 19,49 1,40 199,85
Çemaş Döküm 2,16 -0,92 72,32
Çemtaş 16,45 -1,26 102,36
Çimbeton 263,70 9,97 539,12
Çimentaş 34,08 0,77 127,20
Çimsa 17,92 0,28 97,36
Çuhadaroğlu Metal 7,74 -0,90 142,63
Dagi Giyim 8,22 -0,84 228,80
Dagi Yatırım Holding 13,86 0,00 513,27
Dardanel 31,16 0,00 722,16
Datagate Bilgisayar 15,24 0,07 95,13
Demısaş Döküm 6,78 -5,70 94,83
Denge Holding 5,59 0,72 308,03
Deniz GMYO 3,26 -0,31 54,93
Derimod 10,00 -1,19 40,06
Derlüks Deri 8,48 -0,47 109,60
Desa Deri 9,53 -1,55 109,91
Despec Bilgisayar 12,61 0,32 197,41
Deva Holding 24,32 0,16 172,41
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,88 -0,55
Diriteks Diriliş Tekstil 3,73 0,81 378,21
Ditaş Doğan 33,04 -0,48 247,24
DO-CO 564,10 2,56 0,02
Doğan Burda 22,98 -0,43 278,58
Doğan Holding 3,05 1,67 69,87
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,67 0,38 61,82
Doğusan 3,86 -2,77 85,58
Doğuş GMYO 8,32 -1,30 83,66
Doğuş Otomotiv 30,18 6,04 217,02
Döktaş Dökümcülük 30,68 -0,07 -3,05
Duran Doğan Basım 10,59 0,57 59,27
Dyo Boya 11,30 -0,35 130,61
Eczacıbaşı İlaç 7,69 -3,03 110,65
Eczacıbaşı Yatırım 28,64 -3,83 197,33
Edip Gayrimenkul 3,20 1,27 130,22
Ege Endüstri 1.775,00 -1,62 215,52
Ege Gübre 146,40 -1,68 196,98
Ege Profil 33,88 0,77 183,04
Ege Seramik 9,78 0,31 165,87
Egeplast 28,50 1,06 128,00
Ekiz Kimya 7,20 0,00 1080,33
Emek Elektrik 5,75 -3,36 261,64
Eminiş Ambalaj 37,20 0,00 2347,37
Emlak Konut GMYO 2,16 0,00 49,20
Enerjisa Enerji 12,34 4,31 83,19
Enka İnşaat 7,33 0,00 31,32
Erbosan 41,34 -0,14 65,49
Ereğli Demir Çelik 14,18 -0,14 60,98
Ersu Gıda 5,07 -0,20 144,93
Escort Teknoloji 6,53 1,87 369,78
Esenboğa Elektrik 18,12 -0,33
Etiler Gıda 3,99 0,00 241,72
Euro Kapital Yat. Ort. 3,77 0,00 135,07
Euro Trend Yat. Ort. 3,45 -1,71 188,99
Euro Yat. Ort. 4,90 5,38 335,27
Euro Yatırım Holding 2,87 -2,38 91,33
Fade Gıda 6,22 -0,80
Fenerbahçe Futbol 28,48 -1,11 96,82
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,73 1,82 47,26
F-M İzmit Piston 124,60 -1,27 163,08
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,43 -2,74 61,64
Ford Otosan 126,20 1,53 90,88
Formet Çelik Kapı 5,06 -2,69 68,67
Frigo Pak Gıda 21,20 0,95 202,62
Galatasaray Sportif 4,01 -1,96 97,54
Garanti Bankası 9,92 0,40 -10,95
Garanti Faktoring 10,81 0,09 179,33
Garanti Yat. Ort. 3,39 0,30 240,09
Gedik Y. Men. Değ. 13,06 -1,58 315,27
Gediz Ambalaj 27,30 -1,44 303,85
Gentaş 6,03 -1,31 192,43
Gersan Elektrik 6,17 -0,64 93,42
Global Men. Değ. 5,75 0,00 205,85
Global Yat. Holding 4,69 -0,42 -3,70
Good-Year 8,07 -1,47 99,26
Göltaş Çimento 40,76 -1,31 129,12
Gözde Girişim 7,73 -0,90 50,39
GSD Denizcilik 4,99 0,00 94,92
GSD Holding 2,52 2,86 69,13
Gübre Fabrik. 74,00 5,11 718,58
Güler Yat. Holding 11,40 -1,89 461,58
Halk GMYO 3,23 -2,12 177,34
Hatay Tekstil 14,37 -1,03 113,40
Hedef Girişim 8,09 -2,53 239,02
Hektaş 17,82 -1,11 122,19
HUB Girişim 18,66 -1,37 98,75
Hürriyet Gzt. 2,14 -0,47 87,72
ICBC Turkey Bank 6,55 0,77 24,29
İdealist Danışmanlık 14,32 -3,24 331,33
İdealist GMYO 6,51 -1,96 112,75
İhlas Ev Aletleri 1,90 -1,55 -39,30
İhlas Gayrimenkul 1,27 0,79 23,38
İhlas Gazetecilik 4,12 -1,90 -9,25
İhlas Holding 1,23 1,65 35,16
İhlas Yayın Holding 1,17 0,86 40,35
İndeks Bilgisayar 17,74 -0,06 89,13
Info Yatırım 6,54 -2,24 241,55
İntema 32,98 7,08 256,16
Inveo Yatırım Holding 49,38 0,24 542,13
İpek Doğal Enerji 13,15 -0,38 70,34
İskenderun Demir Çelik 9,95 -0,40 27,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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