Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|0,02
|32,54
|İş Bankası (C)
|5,10
|1,19
|-20,44
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,70
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,89
|2,10
|2,37
|İş Girişim
|7,23
|9,88
|90,26
|İş GMYO
|1,79
|1,13
|1,70
|İş Y. Men. Değ.
|7,46
|0,13
|85,26
|İş Yat. Ort.
|3,12
|5,41
|93,63
|İşbir Holding
|1.315,00
|0,38
|205,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|-4,12
|50,00
|İttifak Holding
|3,18
|0,63
|-14,52
|İz Hayvancılık Tarım
|4,62
|-0,86
|76,57
|İzmir Demir Çelik
|15,12
|0,73
|84,62
|İzmir Fırça
|2,75
|1,48
|52,78
|Jantsa Jant Sanayi
|102,00
|-1,45
|91,77
|Kafein Yazılım
|16,71
|0,42
|50,46
|Kaplamin
|8,85
|-0,45
|59,46
|Kardemir (A)
|4,02
|-1,23
|51,70
|Kardemir (B)
|3,49
|-1,13
|32,20
|Kardemir (D)
|3,08
|-0,65
|15,79
|Karel Elektronik
|16,46
|0,49
|13,28
|Karsan Otomotiv
|2,76
|-0,36
|74,68
|Karsu Tekstil
|5,26
|-0,57
|62,35
|Kartonsan
|597,30
|-1,95
|54,61
|Katmerciler Ekipman
|4,06
|-0,49
|5,73
|Kent Gıda
|2.468,50
|10,00
|1304,15
|Kerevitaş Gıda
|5,09
|-1,36
|56,13
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Kiler GMYO
|5,65
|-3,75
|49,08
|Klimasan Klima
|13,50
|-0,22
|-36,36
|Koç Holding
|15,69
|1,42
|-21,59
|Konfrut Gıda
|11,22
|2,09
|43,48
|Konya Çimento
|392,00
|-0,48
|44,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,38
|1,61
|-10,51
|Koza Altın
|82,20
|-0,96
|11,01
|Koza Madencilik
|13,31
|-0,75
|32,70
|Körfez GMYO
|4,51
|0,22
|88,70
|Kristal Kola
|2,00
|-0,99
|32,45
|Kron Telekomünikasyon
|26,22
|1,31
|106,13
|Kuştur Kuşadası Turizm
|72,90
|-0,07
|210,54
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,57
|-3,02
|55,76
|Kütahya Porselen
|25,80
|-2,79
|289,73
|Lider Faktoring
|3,02
|-0,33
|64,58
|Link Bilgisayar
|27,22
|0,81
|51,32
|Logo Yazılım
|86,25
|-0,86
|41,86
|Lokman Hekim Sağlık
|7,33
|0,00
|26,82
|Lüks Kadife
|22,38
|-0,97
|159,03
|Makina Takım
|2,44
|-0,41
|29,79
|Marka Yatırım Holding
|2,19
|0,00
|85,59
|Marmaris Altınyunus
|85,70
|-2,56
|20,70
|Marshall
|148,80
|9,98
|213,00
|Martı GMYO
|1,89
|-3,57
|87,13
|Martı Otel
|1,24
|0,00
|36,26
|Mavi Giyim
|38,84
|0,36
|-32,92
|Mazhar Zorlu Holding
|17,98
|3,69
|48,72
|Mega Polietilen
|3,86
|0,52
|204,31
|Menderes Tekstil
|2,87
|-0,69
|119,08
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|34,20
|0,65
|75,93
|Merko Gıda
|1,71
|0,59
|62,86
|Metemtur Otelcilik
|2,18
|-2,68
|22,47
|Metro Holding
|2,03
|-0,98
|47,10
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,75
|-2,60
|91,33
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,14
|0,47
|-59,87
|Migros Ticaret
|38,68
|-0,82
|59,70
|Milpa
|4,09
|0,74
|86,76
|Mistral GMYO
|3,17
|-1,55
|67,72
|MLP Sağlık
|15,88
|0,06
|-0,75
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,67
|1,21
|46,49
|Mondi Tire Kutsan
|5,90
|-0,17
|42,51
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,70
|0,06
|2,94
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|24,80
|-3,50
|94,97
|Net Holding
|2,31
|-0,86
|-11,15
|Netaş Telekom.
|15,50
|-0,06
|18,68
|Niğbaş Niğde Beton
|17,15
|-9,97
|176,61
|Nuh Çimento
|19,62
|-0,91
|78,61
|Nurol GMYO
|5,94
|-0,67
|66,39
|Odaş Elektrik
|2,44
|-3,17
|68,78
|Olmuksan-IP
|5,17
|0,19
|101,88
|Orge Enerji Elektrik
|7,08
|-2,34
|42,74
|Orma Orman Mahsulleri
|9,50
|-3,65
|244,20
|Osmanlı Menkul
|15,40
|1,38
|268,84
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,88
|-1,03
|71,43
|Otokar
|142,50
|3,41
|-3,09
|Oyak Çimento
|7,97
|0,25
|44,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,57
|1,23
|184,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,15
|-2,48
|1,98
|Özak GMYO
|3,89
|4,01
|51,36
|Özbal Çelik Boru
|4,53
|4,14
|181,04
|Özderici GMYO
|2,08
|0,00
|32,48
|Özerden Plastik
|2,35
|3,98
|3,07
|Panora GMYO
|5,17
|0,19
|-7,71
|Papilon Savunma
|14,39
|1,91
|86,73
|Park Elek.Madencilik
|4,14
|0,24
|35,74
|Parsan
|17,13
|0,00
|1,12
|Pegasus
|46,86
|-0,09
|-45,76
|Peker GMYO
|11,22
|0,18
|258,47
|Penguen Gıda
|2,84
|-2,07
|210,25
|Pera GMYO
|1,49
|-3,25
|58,51
|Pergamon Dış Ticaret
|11,10
|0,18
|43,45
|Petkim
|4,79
|3,01
|25,72
|Petrokent Turizm
|688,50
|-4,44
|437,47
|Pınar Et Ve Un
|18,33
|-0,27
|99,89
|Pınar Su
|5,08
|0,00
|118,97
|Pınar Süt
|16,72
|-0,18
|31,97
|Plastikkart
|11,13
|-0,36
|20,06
|Polisan Holding
|3,07
|0,99
|1,74
|Politeknik Metal
|160,10
|-8,46
|110,46
|Prizma Press Matbaacılık
|3,41
|-0,87
|-20,70
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.210,60
|0,08
|9,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|142,50
|-0,97
|10,38
|QNB Finansbank
|75,20
|-0,46
|100,53
|Ral Yatırım Holding
|11,70
|-4,18
|72,06
|Ray Sigorta
|6,44
|0,47
|88,30
|Reysaş GMYO
|4,64
|0,43
|1,09
|Reysaş Lojistik
|5,53
|-0,18
|26,26
|Rhea Girişim
|2,50
|0,40
|110,08
|Rodrigo Tekstil
|2,63
|0,38
|45,30
|Royal Halı
|2,38
|-2,46
|73,72
|RTA Laboratuvarları
|51,95
|-0,86
|2139,22
|Sabancı Holding
|8,27
|1,97
|-9,32
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,09
|0,00
|87,61
|Sanel Mühendislik
|3,39
|-0,29
|15,54
|Sanifoam Sünger
|5,55
|0,36
|11,00
|Sanko Pazarlama
|7,57
|-1,30
|-1,05
|Saray Matbaacılık
|3,05
|1,33
|135,93
|Sarkuysan
|4,55
|-0,22
|43,20
|Sasa Polyester
|14,56
|3,26
|88,36
|Say Reklamcılık
|5,41
|-3,39
|141,52
|Sekuro Plastik
|7,62
|-0,91
|42,16
|Selçuk Ecza Deposu
|7,98
|0,25
|33,78
|Selçuk Gıda
|4,36
|9,27
|153,49
|Senkron Güvenlik
|2,05
|0,49
|-24,91
|Serve Film Prodüksiyon
|6,90
|1,47
|333,96
|Servet GMYO
|20,52
|-1,72
|141,41
|Seyitler Kimya
|8,64
|0,70
|27,25
|Silverline Endüstri
|3,86
|-1,03
|78,70
|Sinpaş GMYO
|1,47
|-0,68
|26,72
|Smartiks Yazılım
|7,63
|-0,39
|-22,22
|Soda Sanayii
|7,06
|0,57
|19,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,65
|0,43
|202,90
|Söktaş
|3,81
|0,53
|124,05
|Sönmez Filament
|9,58
|-0,31
|96,31
|Sönmez Pamuklu
|10,48
|0,77
|113,01
|Sumaş Suni Tahta
|17,65
|-0,11
|78,28
|Şeker Fin. Kir.
|4,22
|-0,71
|-11,72
|Şekerbank
|1,58
|2,60
|20,61
|Şişe Cam
|6,28
|0,64
|22,61
|Şok Marketler
|12,60
|-0,08
|17,10
|T. Halk Bankası
|5,35
|2,88
|-9,48
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|48,16
|4,24
|10,46
|T.S.K.B.
|1,13
|-0,88
|-6,61
|T.Tuborg
|14,94
|-0,99
|25,55
|Taç Tarım Ürünleri
|5,06
|0,20
|62,18
|Tat Gıda
|9,62
|1,48
|58,13
|TAV Havalimanları
|16,74
|0,12
|-38,37
|Taze Kuru Gıda
|88,10
|9,99
|1116,85
|Tek-Art Turizm
|1,52
|-1,30
|20,63
|Tekfen Holding
|15,82
|4,01
|-14,73
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,66
|-1,22
|34,76
|Temapol Polimer Plastik
|6,97
|-0,29
|33,52
|TGS Dış Ticaret
|7,84
|-9,99
|67,88
|Tofaş Oto. Fab.
|22,34
|1,09
|-4,13
|Torunlar GMYO
|3,58
|1,42
|30,18
|Trabzon Liman
|18,49
|6,14
|73,45
|Trabzonspor Sportif
|4,06
|-0,73
|88,84
|Trakya Cam
|4,09
|0,25
|20,61
|Trend GMYO
|6,09
|-0,33
|176,82
|TSKB GMYO
|2,27
|-0,44
|137,70
|Tuğçelik
|5,28
|-0,75
|33,67
|Tukaş
|8,77
|-0,34
|-28,99
|Turcas Petrol
|3,93
|5,93
|47,19
|Turkcell
|15,35
|-0,20
|11,23
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,68
|-1,29
|19,81
|Tüpraş
|92,15
|0,16
|-27,33
|Türk Hava Yolları
|11,27
|0,63
|-22,06
|Türk Prysmian Kablo
|5,35
|-1,83
|107,32
|Türk Telekom
|7,17
|0,42
|-0,63
|Türk Traktör
|89,70
|-2,02
|69,53
|Türker Proje Gayrimenkul
|69,85
|-0,57
|66,31
|Ufuk Yatırım
|7,20
|-3,23
|179,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,26
|4,50
|142,52
|Ulusoy Elektrik
|41,78
|-0,19
|57,07
|Ulusoy Un Sanayi
|9,78
|-2,69
|156,02
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,66
|0,00
|36,80
|Utopya Turizm
|6,97
|0,72
|41,67
|Uzertaş Boya
|4,33
|0,46
|95,05
|Ülker Bisküvi
|23,04
|0,26
|3,04
|Vakıf Fin. Kir.
|4,49
|3,22
|85,54
|Vakıf GMYO
|3,26
|-0,61
|88,33
|Vakıf Yat. Ort.
|10,39
|4,42
|470,52
|Vakıflar Bankası
|4,39
|1,86
|-20,33
|Vakko Tekstil
|4,96
|-2,36
|9,25
|Vanet Gıda
|1,58
|0,00
|10,49
|Verusa Holding
|30,20
|-0,98
|62,80
|Verusaturk Girisim
|5,94
|-4,04
|12,95
|Vestel
|17,11
|0,00
|35,58
|Vestel Beyaz Eşya
|25,44
|-0,39
|20,58
|Viking Kağıt
|4,57
|0,00
|144,39
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,73
|0,54
|54,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,18
|0,93
|-12,10
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,37
|-1,33
|113,71
|Yataş
|8,10
|-0,37
|10,35
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,72
|-4,90
|68,94
|Yeni Gimat GMYO
|12,07
|0,58
|0,83
|Yeşil GMYO
|0,89
|-1,11
|39,06
|Yeşil Yapı
|0,95
|-2,06
|43,94
|Yeşil Yatırım Holding
|16,41
|-0,12
|46,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.599,90
|0,00
|124,11
|Yonga Mobilya
|26,50
|0,23
|187,03
|Yükselen Çelik
|13,97
|1,38
|127,90
|Yünsa
|12,12
|0,83
|20,38
|Zorlu Enerji
|3,02
|3,78
|85,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)