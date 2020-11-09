Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.161.201.233
|Petkim
|1.884.927.647
|Türk Hava Yolları
|1.747.757.744
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.466.593.931
|Tüpraş
|1.285.725.745
|Akbank
|1.283.380.537
|Şişe Cam
|1.143.188.510
|Vakıflar Bankası
|1.021.316.598
|Odaş Elektrik
|991.909.316
|Kardemir (D)
|988.065.470
|Aselsan
|851.255.123
|Halkbank
|788.514.767
|İş Bankası (C)
|785.052.866
|Koç Holding
|598.298.405
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|591.832.369
|Şekerbank
|518.564.428
|Pegasus
|447.009.075
|Emlak Konut GMYO
|440.758.952
|Turkcell
|439.524.827
|Albaraka Türk
|436.072.883
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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