Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|3.176.422.576
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2.502.607.428
|Koza Altın
|1.395.480.177
|Garanti Bankası
|1.279.207.825
|Türk Hava Yolları
|1.209.253.248
|Petkim
|1.146.202.964
|Otokar
|1.015.944.888
|Kardemir (D)
|915.721.970
|Karsan Otomotiv
|839.616.161
|Zorlu Enerji
|701.226.115
|Emlak Konut GMYO
|667.915.821
|Ford Otosan
|643.682.729
|Şekerbank
|560.588.284
|Pegasus
|552.302.568
|Ereğli Demir Çelik
|551.708.908
|Doğan Holding
|544.122.600
|Tüpraş
|516.400.453
|Hektaş
|511.737.344
|Sasa Polyester
|490.116.429
|Turkcell
|478.158.660
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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