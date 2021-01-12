Borsada işlem hacmi sıralaması

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 3.176.422.576
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2.502.607.428
Koza Altın 1.395.480.177
Garanti Bankası 1.279.207.825
Türk Hava Yolları 1.209.253.248
Petkim 1.146.202.964
Otokar 1.015.944.888
Kardemir (D) 915.721.970
Karsan Otomotiv 839.616.161
Zorlu Enerji 701.226.115
Emlak Konut GMYO 667.915.821
Ford Otosan 643.682.729
Şekerbank 560.588.284
Pegasus 552.302.568
Ereğli Demir Çelik 551.708.908
Doğan Holding 544.122.600
Tüpraş 516.400.453
Hektaş 511.737.344
Sasa Polyester 490.116.429
Turkcell 478.158.660

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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