Borsada işlem hacmi sıralaması

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.798.936.796
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.481.220.306
Karsan Otomotiv 1.064.650.086
Halk GMYO 852.085.038
Kardemir (D) 801.068.040
Şişe Cam 768.132.396
Akbank 757.562.561
Emlak Konut GMYO 704.787.666
Türk Hava Yolları 702.103.194
Koza Altın 685.265.016
Otokar 672.375.515
Petkim 571.802.628
Doğan Holding 522.515.836
ASELSAN 474.530.942
Yapı ve Kredi Bankası 453.272.515
Odaş Elektrik 429.688.093
Turkcell 429.310.223
Ereğli Demir Çelik 397.135.844
Türkiye Sigorta 396.828.474
Migros Ticaret 391.507.429

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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