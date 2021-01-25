Borsada işlem hacmi sıralaması

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın 2.535.876.041
Odaş Elektrik 1.715.853.578
Kardemir (D) 1.547.098.439
Petkim 1.541.813.629
Garanti Bankası 1.286.212.929
Karsan Otomotiv 975.101.055
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 831.511.581
Emlak Konut GMYO 796.205.917
Şişe Cam 779.842.616
Eczacıbaşı İlaç 694.524.503
Türk Hava Yolları 668.653.433
Doğan Holding 656.085.532
Migros Ticaret 637.359.487
Turkcell 553.767.408
Akbank 553.625.586
Koza Madencilik 552.037.752
Otokar 515.962.560
İhlas Gayrimenkul 514.094.403
Türkiye Sigorta 500.216.809
Halk GMYO 486.504.498

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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