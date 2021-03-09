Borsada işlem hacmi sıralaması

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.412.256.516
Türk Hava Yolları 1.841.430.414
Petkim 1.450.071.900
Şişe Cam 1.008.839.763
Kardemir (D) 989.705.560
Sasa Polyester 902.428.819
Bim Mağazalar 773.626.003
Koza Altın 756.389.543
Ereğli Demir Çelik 629.243.422
Emlak Konut GMYO 588.934.389
Akbank 586.321.056
Gözde Girişim 585.504.154
İndeks Bilgisayar 514.530.036
Alarko GMYO 512.420.931
Turkcell 510.925.584
ASELSAN 484.742.863
Odaş Elektrik 468.735.509
Koç Holding 451.152.851
Hektaş 450.441.433
Pegasus 440.215.624

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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