Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.412.256.516
|Türk Hava Yolları
|1.841.430.414
|Petkim
|1.450.071.900
|Şişe Cam
|1.008.839.763
|Kardemir (D)
|989.705.560
|Sasa Polyester
|902.428.819
|Bim Mağazalar
|773.626.003
|Koza Altın
|756.389.543
|Ereğli Demir Çelik
|629.243.422
|Emlak Konut GMYO
|588.934.389
|Akbank
|586.321.056
|Gözde Girişim
|585.504.154
|İndeks Bilgisayar
|514.530.036
|Alarko GMYO
|512.420.931
|Turkcell
|510.925.584
|ASELSAN
|484.742.863
|Odaş Elektrik
|468.735.509
|Koç Holding
|451.152.851
|Hektaş
|450.441.433
|Pegasus
|440.215.624
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)