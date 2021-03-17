Borsada işlem hacmi sıralaması

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.847.743.100
Garanti Bankası 1.495.823.939
Türk Hava Yolları 1.311.067.829
SASA Polyester 1.039.385.676
Karsan Otomotiv 974.981.600
Koç Holding 936.594.047
Kardemir (D) 800.406.078
Otokar 749.621.205
Koza Altın 693.579.209
Ereğli Demir Çelik 655.579.688
Emlak Konut GMYO 590.450.303
Tofaş Oto Fabrikası 582.013.816
Ford Otosan 549.765.722
Petkim 535.379.346
Yapı ve Kredi Bankası 515.641.650
Akbank 472.233.640
Tüpraş 448.722.358
Turkcell 442.616.956
Türk Traktör 340.067.229
Odaş Elektrik 338.067.945

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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