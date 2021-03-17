Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.847.743.100
|Garanti Bankası
|1.495.823.939
|Türk Hava Yolları
|1.311.067.829
|SASA Polyester
|1.039.385.676
|Karsan Otomotiv
|974.981.600
|Koç Holding
|936.594.047
|Kardemir (D)
|800.406.078
|Otokar
|749.621.205
|Koza Altın
|693.579.209
|Ereğli Demir Çelik
|655.579.688
|Emlak Konut GMYO
|590.450.303
|Tofaş Oto Fabrikası
|582.013.816
|Ford Otosan
|549.765.722
|Petkim
|535.379.346
|Yapı ve Kredi Bankası
|515.641.650
|Akbank
|472.233.640
|Tüpraş
|448.722.358
|Turkcell
|442.616.956
|Türk Traktör
|340.067.229
|Odaş Elektrik
|338.067.945
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)