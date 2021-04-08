Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|744.941.747
|Kardemir (D)
|657.363.556
|Doğan Holding
|636.281.917
|Türk Hava Yolları
|632.852.403
|Şişe Cam
|624.554.692
|Fenerbahçe Futbol
|599.256.738
|Koza Altın
|594.894.553
|Ereğli Demir Çelik
|580.756.639
|Petkim
|580.081.964
|Gübre Fabrikaları
|473.843.122
|Vestel
|426.344.995
|Jantsa Jant Sanayi
|331.698.436
|Emlak Konut GMYO
|329.282.278
|Halkbank
|318.696.757
|Odaş Elektrik
|313.498.531
|Ford Otosan
|292.976.837
|Vakıflar Bankası
|283.653.553
|Turkcell
|280.687.507
|Sasa Polyester
|269.869.726
|Yapı ve Kredi Bankası
|264.831.153
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)