Borsada işlem hacmi sıralaması

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 744.941.747
Kardemir (D) 657.363.556
Doğan Holding 636.281.917
Türk Hava Yolları 632.852.403
Şişe Cam 624.554.692
Fenerbahçe Futbol 599.256.738
Koza Altın 594.894.553
Ereğli Demir Çelik 580.756.639
Petkim 580.081.964
Gübre Fabrikaları 473.843.122
Vestel 426.344.995
Jantsa Jant Sanayi 331.698.436
Emlak Konut GMYO 329.282.278
Halkbank 318.696.757
Odaş Elektrik 313.498.531
Ford Otosan 292.976.837
Vakıflar Bankası 283.653.553
Turkcell 280.687.507
Sasa Polyester 269.869.726
Yapı ve Kredi Bankası 264.831.153

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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