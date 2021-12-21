Borsada kayıplar sürüyor: Devre kesici yeniden çalıştı

Borsada kayıplar bugün de sürdü. BIST 100’deki kaybın yüzde 5’i bulması sonrası devre kesici çalıştı.

Sozcu.com.tr

Borsada da seansın açılış bölümünde dalgalı seyir izlendi. Sonrasında ise satış trendi sürdü.

Önceki iki işlem gününde sert kayıplar nedeniyle dün ikişer kez devre kesen borsa sabah saatlerine dalgalı başladı.

YİNE DEVRE KESTİ

2000 puanın altındaki seyrini sürdüren Borsa İstanbul’da işlem gören en yüksek piyasa ve işlem hacmine sahip 100 hisse senedini gösteren BIST100 endeksi öğlene kadar kaybı yüzde 5’e ulaştı. BIST100’deki kayıpların yüzde 5’e ulaşmasıyla borsa yine devre kesti.

BIST30’daki kayıp 5,4’ü, VIOP’taki kayıpsa 7,7’yi buldu. Bankacılık endeksinde yüzde 2’lik kazanım gerçekleşti.

Dünkü işlem gününe de satışla başlayan BIST-100 endeksi gün içinde 1.914-2.149 arasında geniş bantta dalgalanırken günü yüzde 1,35 düşüşle 2 bin 056 puandan kapatmıştı.

Gün ortasında kayıpların yüzde 5’i görmesinin ardından devre kesen borsada işlemler açılır açılmaz kayıplar yüzde 7’yi görmüş ve ikinci kez devre kesici devreye girmişti. Sonrasında kayıpların kısmen toparlandığı BIST100 günü 1,35 kayıpla tamamladı. Borsada geçtiğimiz Cuma günü de devre kesici iki kez çalışmıştı.

YUKARI ADIM UYGULAMASI SÜRÜYOR

Borsa İstanbul yönetimi BIST 50 endeks paylarında açığa satışa yukarı adım kuralını bugün de uygulamaya karar verdi.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

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