Borsada satışlar sürebilir büyükler dikkatle izlenmeli

Son dönemde dolar kurundaki artışla birlikte sert yükseliş kaydeden Borsa İstanbul’da tüm endeksler haftanın son gününde kırmızıya boyandı. BIST 100 endeksi günü % 8.52 değer kaybıyla 2.084 puandan tamamladı.

Gün sonunda gelen sert satışlarda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankaların sermaye yeterlilik rasyolarına ilişkin bir çalışma yaptığına yönelik Reuters haberinin etkili olduğu belirtildi. Ancak analistler yurtdışı kaynaklı spekülatif bazı haberlerin de panik satışları tetiklediğini aktardılar. TL’de kalarak yaşadığı kaybı Borsa İstanbul’da çıkarmaya çalışan bireysel yatırımcının bu büyük düşüşten sonra ne yapacağı hem döviz kurları hem de hisselerdeki hareket için belirleyici olacak. Analistler, hafta başında özellikle önde gelen şirketlerin yer aldığı BIST 30’daki hareketin dikkatle izlenmesini öneriyorlar.

ZİRVEYİ GÖRMEK ZOR

Noor Capital Market Araştırma Birim Müdürü Arzu Toktay, son 5 günde TL’nin dolar karşısındaki değer kaybının %15.43’e ulaşmasının piyasalarda endişe kaynağı olduğunu belirterek, borsada bir süredir göz ardı edilen üretici fiyatlarındaki ithalata bağlı artışın öne çıktığını söyledi. Toktay, “TCMB’nin 6 milyar dolara yakın doğrudan satış ile yaptığı müdahalelerin piyasada çalışmadığı öne çıktı ve bankanın yakın zamanda TL’nin değer kaybının önüne geçmek amacıyla yeni bir takım önlemeler alacağı yönündeki bekleyiş kuvvetlendi” dedi. Satışların haftanın ilk iki işlem gününde devam edebileceğini kaydeden Toktay’a göre kısa vadede 1.950 – 2.025 puan aralığında destek bulamayan BIST 100 için bu hafta da negatif olabilir. Ancak dengelenme ihtimalinin de olduğunu söyleyen Toktay “Bu senaryoda 2.175 seviyesi tekrar denenebilir. Ancak 2.400 üzerinde kapanışlar görmedikçe bu yıl yeni zirveler zor olacak” dedi.

“Serbest piyasadan sapmayacağız”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomideki durum nedeniyle OHAL ilan edilebileceği iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Bütçe görüşmelerinin son gününde Meclis’te konuşma yapan Oktay iddiaları reddederek, “Tüm adımlarımızı serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbesti ilkesiyle tam uyumlu şekilde atacağız. Finansal serbestiye aykırı bir uygulamanın gündemimizde olması mümkün değildir, olmayacaktır. Bu genel şiarımızı zedeleyecek herhangi bir uygulama söz konusu olamaz” dedi.

Cuma günü yaşananlar incelenmeli

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Tuğberk Çitilci ise cuma günü spekülatif haberlerin borsada panik havası yarattığını söyledi ve cuma günü yaşananların düzenleyici otoriteler tarafından mutlaka incelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Çitilci, belirsizlik sürerse panik havasının tekrar tetiklenebileceğini söyleyerek, “Borsaya küsen dövize gidiyor. Yatırımcıları borsaya kazandırmak gerekiyor” dedi. Pazartesi açılışı izleyerek, önde gelen şirketlerinin yer aldığı BIST 30 Endeksi’nin referans alınması gerektiğini söyleyen Çitilci, “Çünkü büyük kağıtların taban olması referans nokta. Haftayı 2.298 puandan kapatan Endeks 30’da 2.200 puan seviyesi önemli” dedi.