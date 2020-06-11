Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 329.970 0,27
BIST ANKARA 189.680 -0,09
BIST ANTALYA 114.127 2,34
BIST BALIKESİR 122.474 -0,51
BIST BURSA 202.660 -0,82
BIST DENIZLI 278.065 1,82
BIST ISTANBUL 112.480 -0,45
BIST IZMIR 225.848 1,50
BIST KAYSERI 476.037 -0,45
BIST KOCAELI 217.832 -0,18
BIST KONYA 102.494 1,04
BIST TEKIRDAĞ 686.086 0,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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