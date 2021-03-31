Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 13.919 9,24
BIST ANKARA 2.419 0,66
BIST ANTALYA 3.032 1,00
BIST BALIKESİR 2.552 -1,09
BIST BURSA 3.825 -0,29
BIST DENIZLI 3.204 0,05
BIST ISTANBUL 1.718 0,77
BIST IZMIR 4.025 0,41
BIST KAYSERI 11.285 0,12
BIST KOCAELI 4.093 0,66
BIST KONYA 4.324 1,76
BIST TEKIRDAĞ 12.318 4,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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