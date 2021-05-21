Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 14.166 1,89
BIST ANKARA 2.237 0,10
BIST ANTALYA 2.782 -0,31
BIST BALIKESİR 2.138 -0,58
BIST BURSA 3.174 1,26
BIST DENIZLI 2.123 -0,23
BIST ISTANBUL 1.556 -0,18
BIST IZMIR 3.786 0,16
BIST KAYSERI 11.054 -0,38
BIST KOCAELI 4.001 0,60
BIST KONYA 4.324 4,42
BIST TEKIRDAĞ 10.717 0,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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