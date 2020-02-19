Borsadaki en değerli 10 şirketten 5’i personel sayısını azalttı

Türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarının başında işsizlik geliyor. Kronik bir sorun işsizlik, 2018’de başlayan krizle birlikte daha büyük bir sorun haline geldi.

Nitekim, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1 puanlık artış ile yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleşti.

Bu süreçte, istihdam da azaldı. İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 145 bin kişi azalarak 28 milyon 169 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık azalış ile yüzde 45,6 oldu.

Peki, Türkiye’nin en değerli şirketlerinin 2019’da istihdam performansı nasıl oldu?

Hisseleri Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören en değerli 10 şirketin KAP’ta yayımlanan finansal raporlarından Sozcu.com.tr’nin derlediği verilere göre, 2019’da bu şirketlerin toplam istihdamı 6 bin 767 artarak 271 bin 329’a yükseldi.

EN ÇOK KAYIP TÜRK TELEKOM’DA

BİM mağazaları, 6 bin 518’lik istihdam artışıyla bu alanda ilk sırada yer alan şirket olurken, en değerli 10 şirketten 5’inde istihdam kaybı yaşandı. BİM hariç tutulduğunda ilk 10’da istihdam artışı sadece 249’da kaldı.

BİM’in Aralık 2018-Eylül 2019 döneminde toplam mağaza sayısı 674 adet artarak 8 bin 152’ye yükselirken, yurt dışı mağaza sayısı artışı 52 oldu. BİM’deki istihdam artışının bir kısmı yurt dışında sağladı.

Türk Telekom ise 1237 kişilik istihdam kaybıyla, listede bu alanda en çok kayıp yaşayan şirket oldu.

Şirketlerden bazıları çalışan sayısı olarak yıl sonu, bazıları ise yıl ortalaması verilerini kamuoyuyla paylaştı. 2019’un başı ekonomide küçülme, sonu ise büyüme dönemi olduğu için rakamlar farklılık gösterdi.

İki veriyi de açıklayan Koç Holding’de, yıl sonu verilerine göre 2019’da 359’luk istihdam artışı yaşandı ancak yıl ortalamasına göre istihdam 1368 azaldı.

İşte 18 Şubat 2020 itibarıyla BIST’teki en değerli 10 şirketin 2019’daki istihdam performansı: