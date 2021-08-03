Borsalar delta varyantı kıskacına hazırlanıyor

Ünlü borsa uzmanı David Rosenberg, yatırımcıları coronavirüsün delta varyantının yaygınlaşmasıyla piyasalarda oluşabilecek riskler konusunda uyardı.

DÜNYA borsalarında coronavirüs salgınında delta varyantına ilişkin endişelerin ağır basmaya başlayabileceği belirtiliyor. Borsa araştırmaları firması Rosenberg Research’ün Başkanı David Rosenberg, yatırımcıları coronavirüsün delta varyantının yaygınlaşmasıyla piyasalarda oluşabilecek riskler konusunda uyardı. Ünlü borsa uzmanı David Rosenberg, büyükmerkez bankalarının devam ettirdiği teşvik paketlerinin de etkisinin geçmesi ile borsalarda zorlu bir sürece yaklaşıldığını dile getirdi.

KRİZE SOKABİLİR

Rosenberg, CNBC’deki röportajında delta varyantı sonucu oluşabilecek vaka artışlarının mali teşviklerin doruk noktasına ulaşmasıyla birleşerek ekonomik toparlanmayla bağlantılı hisseleri krize sokabileceğini söyledi. Rosenberg “Önümüzdeki birkaç ay içinde ekonominin boğulmasına karşı hazırlıklı olmalıyız. Gerçek anlamda borsalardan uzaklaşmak zorunda değilsiniz. Ancak bu süreçte ben kesinlikle değerinin altındaki hisselerde ekonomik faaliyetlerin artacağı döngüsel ticaret içerisinde olmak istemezdim” ifadelerine yer verdi.

Rosenberg, “Şu anda önümüzde büyük bir bilinmez olan delta varyantı var” dedi.

Borsalar bir anlamda kumarhaneye döndü

2002 ve 2009 yılları arasında Merrill Lynch’in baş ekonomistliğini yapan ünlü borsa uzmanı David Rosenberg, “Borsa aslında bir anlamda kumarhaneye dönüştü. Her zaman çok sevdiğimiz S&P 500 Endeksi’ne güveniyoruz. Ama dışarıdaki her bir endeks mega sermayeli şirketleri takip etmiyor ki; bu tip hisselerde de bir miktar değer kaybı başladı. Düşük sermayeli hisse senetleri uzun bir süredir ekonomik görünüm nedeniyle uyarı işaretleri gösteriyor” dedi.