Borsalarda corona paniği 5,7 trilyon doları sildi

Çin’de ortaya çıkan ve farklı ülkelere de sıçrayan corona virüsü salgını, hisse senedi piyasalarını sarstı.

Bloomberg verilerine göre, 20 Ocak 2020’de 89 trilyon 156 milyar dolar olan küresel hisse senedi piyasalarının toplam değeri, 26 Şubat’ta 83 trilyon 425 milyar dolara geriledi.

Dünyada borsalarında son beş haftadaki değer kaybı, 5,7 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya’nın 5,7 trilyon dolarlık milli gelirine denk.

BORSA İSTANBUL’DA 109 MİLYAR TL’LİK KAYIP

27 Ocak’ta 1 trilyon 363 milyar TL olan Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, dün gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 254 milyar TL’ye geriledi. TL cinsinden bir aylık kayıp 109 miyar TL oldu.

Ocak sonunda 124 bin seviyelerine kadar yükselen BIST 100 endeksi de 27 Şubat itibarıyla 114 bin seviyelerinde işlem görüyor.

Öte yandan, bugün Asya borsaları ve petrol, corona virüsünün hızlı bir şekilde yayılmasının yatırımcıları endişelendirmeye devam etmesi ve güvenli liman altın ve tahvillere sevk etmesiyle, kayıplarını artırdı.

Enerji, ulaştırma, emtia ve turizm şirketlerinin hisseleri, değer kaybında öne çıkıyor.

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