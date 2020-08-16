Borussia Dortmund, Austria Wien’e gol oldu yağdı! İnanılmaz skor!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekiplerden Borussia Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien ile bir araya geldi. Borussia Dortmund, rakibini gol yağmuruna tutarken sarı-siyahlılar sahadan 11-2 galip ayrıldı. Bayern Münih’in Barcelona’yı 8-2’yle hezimete uğratmasının ardından bu kez de Borussia Dortmund acımasız bir skorla kazandı!

Giovanni Reyna (2), Raphael Guerreiro, Immanuel Pherai, Jadon Sancho, Emre Can, Marius Wolf, Thorgan Hazard (pen.), Jude Bellingham, Taylan Duman ve Nico Schulz’un golleriyle Dortmund galibiyete uzandı. Alman ekibinde Erling Haaland forma giymedi.

Austria Wien’in golleri ise Christoph Monschein ve Aleksandar Jukic’ten geldi. Avusturya Bundesliga’da mücadele eden Viyana ekibi ligde normal sezonu 7. sırada tamamlamış, Küme Düşme Turu’nu ise lider bitirerek UEFA Avrupa Ligi’nde play-off oynama hakkı kazanmıştı.

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Dortmund ise ligi 82 puanla şampiyon olan Bayern Münih’in ardından 69 puanla ikinci sırada noktalamıştı. Almanya Bundesliga’da yeni sezon Dortmund için 19 Eylül’de konuğu Borussia Mönchengladbach önünde başlayacak.

Borussia Dortmund açılış maçında ise 11 Eylül’de Almanya Kupası 1. Tur maçında Duisburg’a konuk olacak.