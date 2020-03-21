Borussia Dortmund CEO’su Hans-Joachim Watzke: ‘2020’de seyircili maç göremeyiz’

Bundesliga’nın da neredeyse diğer tüm Avrupa ligleri gibi ertelenmesinin ardından kulüplerin yakın zamanda bir mali sıkıntı çekeceği konuşuluyor. Bazı kulüpler oyunculardan maaşlarında indirime gitmelerini isterken, bazen de oyuncular gönüllü olarak böyle girişimlerde bulunuyor.

Konu derinlemesine tartışılmaya başlarken 2000’lerin başında girdikleri ekonomik buhrandan örnek bir planlama ve strateji ile kurtulmayı başaran ve yarışmacı kimliğini geri kazanarak ekonomik olarak dünyanın en sağlıklı kulüplerinden biri haline gelen Borussia Dortmund’un CEO’su Hans-Joachim Watzke, önemli açıklamalarda bulundu.

11 Freunde’ye konuşan deneyimli futbol insanı, “2020’de seyircili bir maç görürsek kendimi çok mutlu hissederim. Ancak, dürüst olmak gerekirse bu yıl içinde seyircili bir maç oynanmasını beklemiyorum” dedi.

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‘Nakit problemimiz yok…’

Watzke, kendi gelir modellerinin oldukça sağlıklı olduğunu ifade ederken “Şu anda ekonomik açıdan durumumuz iyi. Herhangi bir nakit problemimiz yok. Birkaç ay boyunca gelirimiz olmasa bile idare edebiliriz” diye konuştu.

“Önümüzdeki haftalarda çok daha sıkı kısıtlamalar gelmesini bekliyoruz” diyen Watzke, “Her ne kadar 80 bin taraftarımızın önünde oynamak başka bir mutluluk olsa da ne yazık ki yakın gelecekte seyircili oynayabileceğimizi düşünmüyorum” sözleriyle konuşmasını noktaladı.