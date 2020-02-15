Borussia Dortmund dörtledi, Erling Haland yine atmayı başardı

Almanya Bundesliga 22. hafta maçında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt’u ağırladı. Sarı siyahlı ekip rakibini 4-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

Son maçları bol gollü geçen Dortmund ekibi, rakibini yoğun bir baskı altına alarak maça yine hızlı başladı. Başarısız son vuruşların ardından gol ancak 33 dakikanın sonunda, Lukasz Piszczek’in ayağından geldi. İlk golün ardından Frankfurt savunmasının arkasında geniş alanlar bulan ev sahibi ekip daha net pozisyonlar bulmaya başladı. Önce 49. dakikada Jadon Sancho, ardından 54. dakika Erling Haland sahneye çıkarak takımlarının 2 ve 3. golüne imza attılar.

Rafael Guerrero’nun 74. dakikada bulduğu golle maçın skoru tain edildi. Haland bu golle birlikte yeni takımıyla çıktığı 5. lig maçında 8. golüne imza attı. Genç Norveçli’nin bu beş maçta bir de asisti bulunuyor.

Ara transfer sezonunda Red Bull Salzburg’dan 20 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund’a katılan genç süper yıldız Erling Haland, bir kez daha gol atarak kendinden söz ettirmeyi başardı. Salzburg’da çıktığı 22 maçta toplam 28 gol ve 7 asist üreten Norevçli’ye birçok Avrupa devi talip olmuş, ancak genç yıldız tercihini Dortmund’dan yana kullanmıştı.