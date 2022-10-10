Boş ambulans yaya geçidinde kadına çarptı: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım

Bursa’da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Çetine (67), içinde hasta bulunmayan ambulans çarptı.

Bursa’da gece yarısndan sonra 02.30 sıralarında sıra dışı bir kaza yaşandı. Osmangazi ilçesi, Tayakadın Mahallesinde Doğanbey Toki Konutları Yolunun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Fatma Çetin’e, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna giden ambulans çarptı. Çetin, çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. Kazanın ardından acı içinde yerde kıvranan Çetine ilk müdahaleyi, ambulansta bulunan sağlık personeli yaptı.



‘O KADAR HIZLI GİRİLİR Mİ BE EVLADIM’

Kendisine çarpan ambulans şoförünün yola çık hızlı girdiğini belirten Çetin, “Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım diyerek tepki gösterdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ihbar üzerine olay yerine başka bir ambulans geldi.

Çetin, gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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