Boş tencere milyonları sinir hastası yaptı

Sağlık Bakanı Koca, son 3 yılda 61 milyon kişinin sinir sistemi ilacı, 12.3 milyon kişinin de antidepresan ilaç kullandığını açıkladı. Dr. Fikret Şahin, “Tencereler kaynamıyor, halkın sinirleri bozuluyor” dedi.

ERDOĞAN SÜZER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2018’den 2020 yılı sonuna kadar geçen 3 yıllık dönemde 12 milyon 272 bin kişiye antidepresan ilaç, 60 milyon 911 bin kişiye de sinir sistemi ilacı reçete edildiğini bildirdi. CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin’in yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Koca, 2017 ile 2020 yılları arasında 15 milyon 405 bin kişinin psikiyatri kliniklerine başvurduğunu, sadece Covid-19 salgınının ilk yılında bu kliniklere başvuran kişi sayısının 5 milyon 100 bini bulduğunu açıkladı. Resmi veriler, Türkiye’de yaklaşık her 3 kişiden 1’inin sinir ilaçlarıyla ayakta kalmaya çalıştığını ortaya koydu.

ZİRVE YAPTI

Koca’dan gelen verileri değerlendiren Dr. Şahin, psikiyatri kliniklerine başvuru ve antidepresan kullanımında Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşıldığını söyledi. CHP Milletvekili Şahin, tek adam rejiminin yarattığı ekonomik ve sosyal buhranın vatandaşı antidepresan ve sinir sistemi ilaçları kullanmaya mahkum ettiğini belirtirken, “Böyle giderse önümüzdeki 10 yıl içerisinde nüfusun yarısı antidepresan kullanıyor olacak. AKP depresif bir toplum yaratarak ülkemizin geleceğine dinamit döşedi” diye konuştu.

İŞ YOK, TENCERE BOŞ

Hükümetin yanlış politikaları nedeniyle milyonlarca gencin işsizlik bunalımı yaşadığını, ailelerin geçim sıkıntısıyla boğuştuğunu ifade eden Dr. Şahin, “İşçi, memur ay başını zor getiriyor, esnaf önünü göremiyor. Vatandaş ekmek bulamıyor, acımasız zamların ardı arkası kesilmiyor, tencereler kaynamıyor. Sonuçta böyle bir tablo altında ezilen halkın sinirleri bozuluyor” dedi. Şahin, kötü tabloya rağmen iktidarın hayal satmaya çalıştığını belirtirken, “Ekonomi rekor kırmıyor, aksine bunalım, stres ve ruh sağlığı bozukluğuna sahip bireylerin sayısı her geçen yıl artıyor” dedi.

HALK ÇAREYİ İLAÇLARDA ARIYOR

CHP’li Dr. Fikret Şahin, ABD’li araştırma şirketi Gallup tarafından hazırlanan 2021 Küresel Duygular Raporu’nda Türkiye’nin en az gülen, en öfkeli ve en stresli ülkeler sıralamasında ilk 5’e girdiğini hatırlattı.

Şahin, “Ülkemiz rekor oranda stres, endişe ve öfkenin görüldüğü, Covid-19 sebebiyle de gelir adaletsizliğinin ve yolsuzlukların daha da arttığı bir yer haline getirildi. Halk çıkış noktası olarak psikiyatri kliniklerini ve antidepresan kullanımını çözüm olarak görüyor. 2021 yılında antidepresan satışının 60 milyon kutuyu bulması bekleniyor” dedi.