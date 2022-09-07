Boş yatak yok 6 ay sonra gel!

Batman’da beyin kanamasına bağlı olarak trafik kazası geçiren Sabri Kaya, randevu alıp geldiği Ankara Şehir Hastanesi’nden geri çevrildi.

Veli TOPRAK

BATMAN‘da yaşayan Sabri Kaya (45), 7 ay önce geçici olarak çalıştığı işte araç kullanırken, beyin kanaması geçirip kaza yaptı. Bilinç kaybı yaşayan ve felçli kalan Kaya, önce Batman ve Diyarbakır‘da çare aradı ama bulamadı. Ancak iyileşme belirtileri bulamayan Kaya’nın ailesine “İki hastaneye giderseniz, tedavi olursunuz. Ya Ankara ya da Trabzon’da Şehir Hastanesi’ne gidin” bilgisi verildi.

“SAĞLIKTA DEVRİM!”

Bin bir güçlükle Ankara Şehir Hastanesi’nden randevu alan Kaya’nın yakınlarına, “Şu anda boş yatak yok, 6 ay sonra gelin” cevabı verildi. Verilen cevap karşısında şoke olan Kaya’nın amcaoğlu Salih Kaya, “Sağlık Bakanlığı ve mevcut iktidarın sağlık sisteminde devrim yarattığını iddia ettiğini ifade eden Kaya, “Böyle devrim mi olur! Şehir Hastaneleri ile devasa hizmet vereceğini söylüyor, felçli bir hastayı kabul etmeyerek geri gönderiliyor” dedi.