Boş yurdu depremzedelere tahsis etmediler

Denizli’nin Honaz ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu yeni bir öğrenci yurdu yaptığı için 114 kişilik eski yurdu kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na tahsis etti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketinin ardından öğrenci yurtları boşaltılıp depremzedeler bu yurtlara yerleştirilirken eski yurt binasının kullanıma açılmadığı iddia edildi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, “2016 yılında yeni yurt yapıldığı ve bu yurt ihtiyaç fazlası olduğu için Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na devredildi.

“DEPREM SONRASINDA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE DEVREDİLMİŞ”

Deprem zamanına kadar atıl bir durumda hiç kullanıma açılmadı. Mevcut KYK öğrenci yurtlarından önce depremzedelerimiz buraya yerleştirilemez miydi? Araştırdığımızda deprem sonrasında yurdun Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildiği söylendi. Hangi maksatla devrettikleri ise meçhul… Kimse net bir şey ifade etmiyor” diye konuştu.

Afetin ardından Denizli’de 11 bin 586 depremzede için barınma alanı hazırlanmıştı. Denizli’ye gelen 5 bin 527 depremzedenin büyük bölümü yakınlarının yanında kalmayı tercih etmiş sadece 905 depremzede aile bu barınaklarda konaklamıştı.