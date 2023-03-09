Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, dün sabah saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Otobüs durağında bekleyen Tuba Atılgan’a, boşanma aşamasındaki eşi Murat Atılgan, tabanca ile ateş etti. Kadın kuaförü olan Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

Bu sırada durakta bekleyen bir lise öğrencisi kız da seken kurşun ile yaralandı. Liseli kız hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi’ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Murat Atılgan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tuba Atılgan’ın cenazesi otopsi işlemleri sonrası ailesi tarafından teslim alınarak götürüldüğü Kozluk ilçesine bağlı Kavakdibi köyünde toprağa verildi. Lise öğrencisinin de taburcu edildiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)