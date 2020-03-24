Boşanma aşamasındaki karısını vurdu!

Bu sabah Zümrütevler mahallesinde meydana gelen olay şöyle gelişti:

İddiaya göre Bahtiyar Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi bir çocuk annesi Hülya Ç.’nin (35) yaşadığı eve geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Bahtiyar Ç., Hülya Ç.’ye iki el ateş etti. Kadın bacağından yaralandı. Olayın ardından Bahtiyar Ç. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis Bahtiyar Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hülya Ç.’nin ablası, “Eşi vurmuş. Yukarıda oturuyorum. Haber verdi geldim, bu şekilde gördüm. Ayrılmışlardı zaten boşanma davaları devam ediyordu. Nasıl oldu nasıl vurdu hiçbir bilgim yok şu an.” dedi. (DHA)