Boşanma zenginleri

Saygın ekonomi dergisi Forbes’un Rusya versiyonu, ülkenin en zengin kadınlarını listeledi. Listede eşlerinden boşandıkları sırada aldıkları tazminatlarla listeye giren kadınlar da dikkat çekti. Dergi önümüzdeki yıllarda listeye bu yolla katılacak başka adaylar olduğunu da yazdı. Online alışveriş devi Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un geçen yıl boşandığı eski eşi MacKenzie Scott da, bu hafta “dünyanın en zengin kadını” sıfatını ele geçirmişti. Serveti 66.4 milyar dolara çıkan Scott, boşanma tazminatı olarak Amazon’un yüzde 4 hissesini almıştı. O dönem değeri yaklaşık 37 milyar dolar olan hisseler, Amazon’un corona virüsü salgını döneminde yaşadığı değer artışıyla büyük prim yaptı. Bu süreçte dünyanın en zengin adamı olan Bezos’un serveti de 202 milyar doları buldu.

2 BUÇUK MİLYAR DOLARI BIRAKTI

Rus gübre devleri Uralkali ve Silvinit’in sahibi Dmitri Ribolovlev’le 1987’de evlendi. İkiz kızları dünyaya geldi. 2008’de eşinin kendisinden habersiz yüklü harcamalar yaptığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme yaklaşık 5 milyar dolarlık servetin iki eş arasında paylaştırılmasını istedi. Ribolovleva, 2015’te 600 milyon dolar karşılığında boşanmayı kabul etti.

1991 yılında hostes olarak çalışırken tanıştığı genç işadamı Roman Abramoviç ile evlendi. Çift 16 yıl evli kaldı. 2007’de boşanırken tazminat olarak 200 milyon dolar nakit para, İngiltere’nin başkenti Londra’da üç lüks ev ve Batı Sussex bölgesinde geniş bir arsa aldı. Zaman içinde yaptığı yatırımlarla servetini artırdı.

Bir dönem Rusya’nın en zengini olan, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın dostu, alüminyum kralı Oleg Deripaska ile 2001’de evlendi. İki çocukları oldu. Mart 2019’da çiftin bir yıl önce boşandıkları ve ayrılık şartları üzerinde anlaştıkları açıklandı. Yumaşeva, tazminat olarak En+ Group adlı holdingin yüzde 5 hissesini aldı.

Enerji devi Arkady Rotenberg ile 2005-2013 döneminde evli kaldı. Arkady Rotenberg’in talebi üzerine boşanma şartları kamuya açıklanmadı. Ancak tazminat miktarının yüz milyonlarca dolar olduğu hatta belki de milyar dolara ulaştığı biliniyor. Bu nedenle Rotenberg’in listeye girdiği kesin olsa da sırası bilinmiyor.

Doğalgaz şirketi Northgas’ın sahibi Farhad Ahmedov ile 1993’te evlendi. 2003’te taraflar boşanmakta uzlaştı. Ancak tazminat davası sürüyor. Mahkeme Ahmedov’un 600 milyon dolar ödemesini kararlaştırdı. Ahmedov ise 6 milyon dolar ödeyebileceğini öne sürdü. Dava sonuçlandığında Ahmedova da listedeki gerçek yerini alacak.