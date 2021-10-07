Boşanmasıyla beraber Kraliçe Elizabeth’ten daha zengin hale geldi

Bir zamanlar İngiltere’nin güzellik kraliçesi olarak seçilen Kirsty Bertarelli, İsviçreli iş insanı Ernesto’dan boşandı. Boşanma sonunda 400 milyon sterlin (4 milyar 820 milyon lira) tazminat alan Bertarelli, İngiltere kraliçesinden bile daha zengin bir hale geldi.

Sozcu.com.tr

1988’de İngiltere güzeli seçildikten sonra Dünya Güzellik Yarışması’nda da ikinci olan Kirsty Bertarelli, son günlerde boşanmasıyla beraber elde ettiği rekor tazminatla gündeme geliyor.

Daily Mail, 50 yaşındaki model ve pop söz yazarı milyarder kocası Ernesto’dan gizlice boşandığını açıkladı. 2000 yılında milyarder iş insanı Ernesto Bertarelli ile evlenen İngiltere Güzeli, sessiz sedasız eşinden boşandı. Çiftin basın sözcüsü, dostça bir ayrılık yaşandığını açıklarken boşanma davası sonunda ödenecek tazminat dudak uçuklattı.

Kirsty Bertarelli, biyo-teknoloji kralı eşi ile Sardunya’daki bir akşam yemeğinde tanışmıştı. 2000 yılında evlenen çiftin üç çocuğu bulunuyor. Çiftin sözcüsü, “Boşanmadan kaynaklanan tüm sorunlar çözüldü ve şu anda tüm aileleri için saygıyla mahremiyet istiyorlar. Bu özel bir konu olduğu için başka yorum yapılmayacak” şeklinde açıklama yaptı.

Çifte yakın kaynaklar, çiftin evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi yaptıklarını söylüyorlar.

ZENGİNLERİ SOLLADI LİSTENİN BAŞINA GEÇTİ

Bertarelli, boşanmaları sırasında Prens Charles ve Sir Paul McCartney’i temsil eden Steel Magnolia olarak bilinen avukat Barones (Fiona) Shackleton tarafından temsil edildi. Boşanma sonunda elde ettiği 400 milyon sterlin içinde bu yıl 52 milyon sterline satın alınan İsviçre’deki Cenevre Gölü kıyısındaki bir ev ve İsviçre kayak merkezi Gstaad’da 8 milyon sterlinlik bir dağ evi de bulunuyor.

Bertarelli şimdi 310 milyon sterlin değerinde servete sahip olduğu söylenen pop süperstarı Sir Mick Jagger, Ed Sheeran (220 milyon sterlin) ve Adele’den (140 milyon sterlin) daha zengin.

Kirsty Bertarelli, güzellik yarışmasıyla ünlense de sadece İngiltere güzeli olarak kalmadı. Müzik alanına adım atan Bertarelli, doksanların pop grubu All Saints’in son bir numaralı hiti ‘Black Coffee’yi yazarak en büyük başarısını elde etmişti.

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