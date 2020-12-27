Bosnalı öğrenciler, İstiklal Marşı'nı Türkçe ve Boşnakça okuyarak Mehmet Akif Ersoy'u andı

SARAYBOSNA (AA) – Bosna Hersek'teki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla İstiklal Marşı'nın Türkçe ve Boşnakça okunduğu video yayımladı.

YEE'den yapılan yazılı açıklamada, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında çekilen videoda, ülke genelindeki Türk Dili Edebiyatı öğrencileri ve YEE kursiyerlerinin İstiklal Marşı'nı hem Türkçe hem Boşnakça okuduğu belirtildi.

Açıklamada, Bosna Hersek'in tarihi ve doğal güzelliklerini gösteren 40 farklı yerde çekimi tamamlanan videonun Bosna Hersek'i tanıtma videosu sıfatını da taşıdığı ifade edildi.

Türk milletinin özgürlük mücadelesinde milli ve manevi cephenin güçlenmesine omuz veren İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, başta başkent Saraybosna olmak üzere Mostar, Konjic, Stolac, Blagaj, Pocitelj, Jablanica, Travnik, Jajce, Zenica, Gorazde, Tesanj, Tuzla, Srebrenik, Brcko, Fojnica, Neum, Cazin, Visoko, Kakanj ve Maglaj'daki öğrencilerin duygu dolu katkılarıyla anıldı.