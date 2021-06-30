BOTAŞ: Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi'nde ÇED kararının iptali haberleri gerçeği yansıtmıyor

ANKARA (AA) – Saros Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Gemi İskelesi Projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca alınan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının iptal edildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği ifade edildi.

Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi'nde ÇED olumlu kararının mahkeme tarafından iptal edildiği ve inşaat faaliyetlerinin durdurulması gerektiği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi'nin inşaat işlemlerinin dayanağını oluşturan ÇED olumlu kararı, 25 Haziran 2020 tarihli ve 5922 karar sayılı ÇED olumlu kararıdır. 25 Haziran 2020 tarihli ve 5922 karar sayılı ÇED olumlu kararı için açılan dava, Edirne İdare Mahkemesi'nin 2020/956 esas sayılı dosyası ile görülmektedir. Bu davada ise davacı tarafların yürütmenin durdurulması talebi, Edirne İdare Mahkemesince 15 Haziran 2021'de oy birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lehine reddedilmiştir."