BOTAŞ’tan doğalgaz kesintilerine ilişkin açıklama

BOTAŞ, İran’ın 10 günlük süreyle doğalgaz kesintisi yapacağını açıkladı. Açıklamada sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacağı, diğer tüketicilerin kısıtlamadan etkilenmemesi için önlem alındığı belirtildi

Sozcu.com.tr

BOTAŞ, doğalgaz kesintilerine ilişkin resmi bir açıklama yayınladı.

“İran tarafındaki doğalgaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmiştir” ifadelerine yer verilen açıklamada, yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacağı belirtildi.

Ayrıca diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığı aktarıldı.

BOTAŞ’TAN AÇIKLAMA

BOTAŞ’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran tarafındaki doğalgaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmiştir.

Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır.

Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır.”

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