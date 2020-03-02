Botlarının motoruna el koyup ölüme terk ettiler

Çeşme ve Dikili ilçelerinden lastik botlar ile yola çıkan göçmenler, Sakız Adasına yaklaştıkları sırada iddiaya göre Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Botun motoru ve yakıtını alan Yunan Sahil Güvenliği, göçmenleri ölüme terk etti.

Yaklaşık 5 saat sonra göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler ayrıca, motoru bozulan başka bir göçmen botuna da müdahale etti.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu çok sayıda göçmen, Çeşme İskelesi’ne getirildi.

Göçmenlerden biri Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını, botlarında bulunan motor ve yakıtı alınarak ölüme terk edildiklerini söyledi.

“YALNIZLIĞA TERK ETMİYORUZ”

Öte yandan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, göçmen geçişleri ile ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda göçmenlerin yanında olduğunu belirtti.

Deniz yolu ile Yunanistan’a geçmek isteyen göçmenlerin Yunanistan karasularına girdiklerinde Yunan Sahil Güvenlik Botları tarafından hareket etmelerine engel olunduğuna değinilen açıklamada, “Yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz hazırlıklı durumda bekliyoruz” denilerek teyakkuzda oldukları mesajı verildi.

Türk Sahil Komutanlığı tarafından şu paylaşımlar yapıldı:

*Denizin ortasında hareketsiz halde kalan ve olumsuz deniz koşullarında çaresizliğe terk edilen göçmenlere Sahil Güvenlik Teşkilatı olarak el uzatıyoruz, yaşanan tüm gelişmelere rağmen onları yalnızlığa terk etmiyoruz.

“GÖÇMENLERİN BENZİN HORTUMLARI KESİLİYOR”

* Deniz yolu ile Yunanistan’a geçmek üzere denize açılan göçmenler, Yunanistan karasularına girdiklerinde, Yunan Sahil Güvenlik Botları tarafından orta hatta sürükleniyor, göçmenlerin botlarının benzin hortumları kesilerek hareket etmelerine engel olunuyor.

* Avrupa’ya geçmek üzere lastik botlarla denize açılan göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz hazırlıklı durumda bekliyoruz. (DHA)