Mumcu, okuldaki eğitimin kalitesine dikkat çekti, “Milli Eğitim’de sorun sürekli sistem değişikliği değil, sistemin değişmemesi” dedi.

EMIN ÖZGÖNÜL

AKP’nin ilk Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu, iktidarın Milli Eğitim politikasını eleştirdi. 3 Kasım 2002 seçimleri sonrası iktidara gelen AKP’nin kurduğu hükümette beş ay Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan, sonra Kültür Bakanlığı’na kaydırılan Mumcu, 19 yılda 8 bakan değişikliği ile sistem değişiklikleri konusunda şunları söyledi:

SORUN FARKLI: Milli Eğitim’de sorun, sürekli sistem değişikliği değil, sistemin değişmemesi. Bugüne kadar radikal bir değişiklik yapılmadı. 4+4+4 derseniz değişimdir ama temel eğitim kavramının anlamı değiştirilmiştir. Milli Eğitim’de tadilat, boya badana yapılıyor, sistem falan değişmiyor.

YAPMAK İSTEDİM: Sistemi değiştirmek isteyen tek bakan bendim. 5 ay sonra başka bakanlığa kaydırıldım. Sistemi değiştirecek kavram ve birikim yok, kapasiteleri de buna hazır değil. Zaten bakan değişikliği de bir şey getirmez.

EĞİTİMİN KALİTESİ: Zorunlu eğitimi 8 yıla çıkar, olmadı 12 yıla çıkar, bir şey değişmiyor. Önemli olan verilen eğitimin kalitesidir. Benim dayım ortaokul mezunuydu, liseyi dışarıdan bitirdi. Ama üniversite öğrencisi oğlunun matematik problemlerini çözerdi. Şimdi var mı böyle bir ortaokul mezunu?