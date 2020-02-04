Boykota giden avukatlar kendi çay ocaklarını kurdu

İstanbul Barosu’nun adliyelerdeki yiyecek ve içeceklerdeki fiyatların çok yüksek olmasına karşı başlattığı boykot devam ediyor. İstanbul Adliyesi’nin karşısına çay standı kuran avukatlar, hem meslektaşlarına hem vatandaşlara ücretsiz çay servisi yaptı. Avukatların eylemine Şişli Belediyesi de destek verdi.

“ADALETSİZLİK SONA ERENE KADAR BOYKOT DEVAM EDECEK”

Avukat Kıvanç Kayaoğlu, “Adliye içerisinde hakim ve savcılar ile avukatlar ve yurttaşlara farklı fiyat uygulanmasına son verilmelidir. Bu adaletsizlik sona erene kadar boykot devam edecektir” dedi.

İstanbul Barosu’nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşerek fiyat farklarındaki eşitsizliğinin giderilmesini isteyeceği öğrenildi.

“ONLARA 3 LİRA BİZE 8-9 LİRA”

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da, Anadolu Adliyesi’ne giderek avukatların buradaki boykot kararına destek verdi. Basın mensuplarına açıklama yapan Durakoğlu şunalrı kaydetti,

“Yiyecek içecek satışı, her türlü işlemler için ihale açılmaya başladı. Açılan ihaleler sonucunda adliye sarayları AVM’lere dönüşmeye başladı. Burada verilen hizmetler de bir kamu binasının hizmeti olmaktan çıkıp giderek çok bariz bir şekilde ticari amaca yöneldi. Kar sağlamaya yönelik işlemler yapılmaya başlandı.

Bunlar yapılırken belli ölçüler içerisinde kalınsaydı belki bunlara da bir şikayetimiz olmazdı. Ama çok açık bir biçimde bugün İstanbul adliyelerinin çok büyük bir bölümünde ticari anlayışın sonucu olarak farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. Ve bu farklılıklar da özellikle de bu adliyelere gelmek zorunda olan, kendi iş yerleri olan avukatlar açısından da çok ciddi sorunlar doğurdu.

Çok somut bir biçimde söylemek gerekirse eğer, bugün ihaleyi almış olan ve burada bu işlemleri yapmakta olan işletmeci örneğin adliyede çalışan personelle ilgili olarak, hakim ve savcılara 1,25 TL’ye çay verirken, avukatlara 3-3 buçuk TL’ye çay vermeye başladı.

Onlara 3 TL’ye kahve verirken, avukatlara 8-9 TL’ye kahve vermeye başladı. Bir başka değişle avukatlar açısından olumsuz bir tablo ortaya çıktı. Ve sanki avukatlar adliye personelini sübvanse eden bir kurum olmaya dönüştü” diye konuştu.

“HAKİM SAVCILARLA AYNI NOKTADA OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Fiyatlarda eşitlik sağlanıncaya kadar boykotu sürdüreceklerini kaydeden Durakoğlu şöyle konuştu:

“Bütün bunlara karşı içinde bulunduğumuz konum, bizim adliyedeki konumumuz, avukat olarak adliyelerde gördüğümüz işlev, bir başka değişle yargının kurucu unsurlarından biri olmamız nedeniyle hakimden savcıdan farklı bir muamele görüyor olmamız ve bu muamelenin doğrudan doğruya ticari bir anlayışa yönelmiş olması bütün yaptığımız uyarılara rağmen alamadığımız sonuç nedeniyle bugün bizi böyle bir boykot olgusuna götürmek zorunda kaldı.

Bir taraftan yurttaşların bizim konumumuzu anlamasını istiyoruz. Öbür taraftan yargının kurucu unsuru olmak sıfatıyla adliyeler içindeki eşitsizliği protesto ediyoruz. Eşitliğin sağlanmasına kadar bu boykotu devam ettireceğiz.

Bu eşitsizlik bir an evvel giderilmelidir. Biz hakim ve savcılarla eşit, aynı noktada bulunmamız gerektiğini düşünüyoruz. Meslektaşlarımızdan çok yoğun bir şikayet var”