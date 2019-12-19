Böyle faul, böyle gaddarlık görülmedi! Yumruklar, tekmeler…

Arjantin’de bir alt lig maçı, futbol tarihinde nadir görülecek kadar sert bir faule sahne oldu, ortalık karıştı.

La Union de Jaguel ve Social Atletico Television arasında oynanan maçın son dakikalarında Atletico oyuncusu Lucas Torres, taç çizgisine yakın bölümde rakibine -topla ilgisiz şekilde- çift ayakla daldı.

İki oyuncunun daha önce aynı takımda forma giydiği ve eski dost oldukları öğrenildi.

Korkunç müdahale sonrası iki takım oyuncuları birbirine girdi, yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.

30 saniye süren kargaşanın ardından hakem alelacele maçı bitirdi. Jaguel maçı 4-1 kazandı.

Hırçın bir oyuncu olarak tanınan Lucas Torres 2016 yılında da hakeme saldırdığı için 24 gün ceza almıştı.