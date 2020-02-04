Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B O GENÇ BİR GEOMETRİ ÖĞRETMENİ… AMA ÖĞRENCİLERİNE DERSİ O KADAR İLGİNÇ YÖNTEMLERLE ANLATIYOR Kİ,,, TAHTA BAŞINDAKİ BİR ÖĞRETMENDEN ÇOK, SAHNEDE ÇILGINCA DANS EDEN BİR ŞARKICIYI ANDIRIYOR…ARTIK GEOMETRİYLE ERİK DALI MI SEVDİRİYOR YOKSA ERİK DALIYLA GEOMETRİ Mİ SEVDİRİYOR KARAR SİZİN..İŞTE NURTAÇ ÖĞRETMENİN ÇILGIN GEOMETRİ TAKTİKLERİ… İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Böyle geometri dersi görülmedi!