‘Böyle giderse sokağa çıkma yasağı gelebilir’

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kanal 7 ekranlarından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

KONTROL ZOR: Önümüzdeki bir hafta herkes evlerine girmezse, insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil.

HİÇ KOLAY DEĞİL

KARAR VERİLEBİLİR: Virüsün yayılımını önlemenin tek yolu herkesin eve kapanmasıdır. Ülkeler için sokağa çıkma yasağı kararı vermek kolay değil. Hepsi mecburen getirmek zorunda kaldı. Böyle giderse biz de aynı kararı vermek zorunda kalabiliriz.

VAKALAR YAYILIRSA: Vakalar tüm illere yayılırsa durum zor olacak. Vaka görülen illerin açıklanmasında böyle bir yarar olabilir. Vakalar sadece belli illerdeyse karantina uygulanıp giriş çıkışlar durdurulabilir.

İSTANBULLU GÜZEL HAVAYI GÖRÜNCE YASAK TANIMADI

Corona virüsÜ İle mücadele kapsamında “Evde Kal” çağrıları yapılırken, salgın açısından Türkiye’nin en riskli ili İstanbul’da vatandaş yine evinde oturmadı.

Güneşli havayı fırsat bilenler belki AVM’lere gitmedi ama sahillere akın etti, balık tuttu, piknik yaptı, banklarda oturdu. Sahile akın eden vatandaşlar sebebiyle araç trafiği oluştu. Koronavirüsün yayılmasını engellemek için ormanlarda, parklarda ve sahillerde piknik ve mangal yapma yasağına uyan olmadı.

Yasak tanımayanlar güneşli havayı fırsat bilerek topluca sahillere akın etti. Sahilde kalabalığın oluşmasının ardından polis ve zabıta anons yaptı, piknikçiler uyarıların ardından bank ve çardaklardan kalktı. Sarıyer’de ise masa kurup okey oynayan kişileri polis kimlik kontrolünden geçirerek evlerine gitmeleri yönünde uyardı.