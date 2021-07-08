Böyle yardım olmaz olsun! Çocuk odalarına skandal yazı!

Araban Kaymakamlığı, geçen yıl nisan ayında yetim ve öksüz çocuklar için ‘Yetim Gülerse Dünya Güler’ projesi başlattı. Proje kapsamında yetim ve öksüz çocuklara, görevliler ne istedikleri soruldu. Çocukların büyük bölümü evlerinde kendilerine ait odaları ve bilgisayarları olmadığını söyledi.

Bunun üzerine Kaymakamlık, 125 aileye mensup 350 yetim ve öksüz çocuğun evlerinde, kendilerine özel oda kurma kararı aldı. Proje doğrultusunda özel odalar kurulup, duvarları boyandı. Avize ve aksesuarlarla süslenen odalara yatak, dolap, bilgisayar ve bilgisayar masası alındı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, “125 oda kurup, 350 çocuğumuzun hayallerini gerçekleştirdik” dedi. Ancak odaların duvarına “Yetim gülerse dünya güler” yazısı yazılması tepki çekti.

Pek çok kişi skandala sosyal medyadan tepki gösterdi:

– Bir çocuğun odasına kamera koymak mı yoksa yetim olduğunu unutmasın diye duvarına; “yetim gülerse, dünya güler” yazmak mı daha korkunç, daha vicdansızlık bilemiyorum! Seç, beğen, kus.

– Nasıl üzüldüm ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Bu çocuklar zaten yeterince acı çekmiş. Bu nasıl bir akılsızlık, ahlaksızlık. Duvarlara acılarını kazımışsınız.

– Çocukların alnına yetim yazıp, gülerken fotoğraf çekseydiler daha inandırıcı olurdu. Gerçekten anlardık yetimin güldüğünü. Tek amaç reklam olunca, yapılan güzel uygulama bile can acıtıcı olmuş.

– Alnının ortasına sen yetimsin yazsaydınız ya, her aynaya baktıklarımda görürlerdi. Böyle duvarda yazmak tam olmamış.