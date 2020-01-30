Böylesi ilk kez bulundu! ABD-Meksika arasında en uzun kaçakçılık tüneli

ABD-Meksika sınırında denetim yapan Gümrük ve Sınır Muhafaza ekipleri, Tijuana ile San Diego arasında bir tünel keşfetti. Tünelin kaçakçılık için kullanıldığını belirleyen ekipler, incelemelerde bulundu.

Yerin 21 metre altında kazılan tünelin, 1300 metre uzunluğunda olduğu belirlendi. Yetkililer, bunun iki ülke arasındaki bugüne dek tespit edilen en uzun tünel olduğunu duyurdu.

Uluslararası basında geniş yer bulan tünelin fotoğraflarında, taşıma yapmak için raylı sistem kurulduğu, havalandırma ve yüksek voltajlı elektrik kabloları dikkat çekiyor. 160 santimetre yüksekliğe ulaşan tünele girişler için bir asansör sistemi de inşa edilmiş.

Yetkililer tüneli kimin kullandığına dair detay paylaşmazken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli de olmadı.

ABD-Meksika arasındaki bu tarz tüneller, ilk olarak 1990’lı yıllarda El Chapo lakaplı Sinaloa Karteli lideri Joaquin Guzman uyuşturucu sevkiyatları için kullandığında ortaya çıkarılmıştı.

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