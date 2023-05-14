Böylesi yaşanmadı! Diyarbakır’da kuyruk çilesi

Diyarbakır’da oy kullanma işleminin bitmesinden sonra sandık görevlileri ve sandık kurulu üyeleri sandıkların kapanmasıyla birlikte sayım işlemi tamamlanan oyları çuvallarla Adliye binasındaki İl Seçim Kurulu’na getirdi.

Buradaki yoğunluk ve sisteme veri girişlerindeki ağır aksak yürüyen işlemler nedeniyle Adliye önünde yığılma ve uzun kuyruklar oluştu.

ELDE ÇUVALLARLA METRELERCE KUYRUK

Ellerindeki çuvalları teslim etmek için bekleyen sandık kurulu başkan ve üyeleri metrelerce uzayan kuyruğa girdi. Göreve sabahın çok erken saatlerinde başlayan görevlilerin bu nedenle yorgun oldukları, bazılarının ayakta durmakta zorluk çektikleri görüldü.

Bazı görevliler kaldırım üzerinde çuvallarla birlikte uyuklarken, sistemin neden ağır işlediğine dair bilgi edinilemedi. 24 Haziran 2018 yılındaki seçimlerde sandık kurullarındaki sayım işlemleri tamamlanmış ve saat 21.00 itibariyle yoğunluk azalmıştı.

Bu seçimde gece yarısı olmasına rağmen verilerin önemli bir kısmının halen sisteme aktarımının yapılmadığı öğrenildi. Sandık başkanı ve kurul üyelerinin Adliye önündeki bekleyişi sürüyor.